AK Parti'ye yakın gazeteciden çok konuşulacak sözler: Yakın çevresi Cumhurbaşkanını kuşatıyor!

'Başkalarına yanlayıp, liderliğe ihanet etmeyin...' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafındaki yakın ekibi hedefe koyan AK Parti'ye yakın gazeteci Mehmet Çek, 'İhanet çemberine karşı direnik ekseni oluşturulması zorunluluktur' dedi.

İŞTE O SÖZLER

'Yerel seçimler sonrası farklılaşan konjonktürün getirdiği hareketliliği yaşıyoruz.

Seçmen iktidara itiraz edilmeyecek ölçüde etkin ve sonuç alıcı bir ihtar verip, kenara çekildi.

Türkiye’nin özgün, yerli ve milli siyasal yönelimlerine karşı AK Partinin temsil alanlarında, yönetici elit tabakasında bir inançsızlık olduğunu uzun zamandır biliyoruz. Bu inançsızlık göreceli kayıp dönemlerinde ve kriz anlarında kendini fazlasıyla gösterdi.

Bugün yine aynı şekilde aynı kadroların -Birinci dereceden mimarı oldukları seçim hezimetinin sorumluluğundan da sıyrılmak maksatlı- şaşırtıcı bir hareketlilik içinde olduğunu ülkenin dışı ile tırnağı ile elde ettiği kazanımları batıcı bir perspektife teslim etme arzularına tanık oluyoruz.

Türkiye'nin bu saatten sonra direnci, itirazı ve kendi olma iradesini bırakma arzusu çok tehlikelidir.

'İHANETE KARŞI DİRENİŞ EKSENİ ZORUNLULUKTUR'

Bu sebeble, adına ister Siyasi açılım isterse örülen yeni İhanet çemberi deyin fakat buna karşı bir tepki geliştirilmesi hatta bir direniş ekseni oluşturulması zorunluluk.

Yüzyıl sonra askeri vesayet prangasından kurtarıp, derin ve paralel yapılardan temizlediğimiz ve ‘Tam Bağımsız’ bir dünya devleti olma yoluna soktuğumuz bu ülkenin idaresini buradan sonra Türkiye karşıtı güçlerin taşeronu birilerine bırakmak aptallık olur.

Bir çırpıda herşey başa sarabilir.

Milletin son süreçte büyük bedeller ödeyerek ele geçirdiği mevziilerden geri adım, kıyametimiz olur.

Devlet dirildi. Yürütmede çok başlılık bitti. Seçilmişler devlete, Devlet de kendi alt kurumlarına söz geçirebiliyor. Millet neyse devlet ve başkanı da o, Bunlar daha başlangıç. Siz bir de yeni anayasayı görün. Tarihsellik, küresel şartlar, jeopolitik koşullar, medeniyet dinamikleri bağlamında bizi durduramayacaklar. Bunu onlar da biliyor ve farklı çarelere başvuruyorlar.

Uzun süredir gömülü mühimmatlarını yeri ve zamanı geldikçe çıkarıp çıkarıp kullanıyorlar.

Dikkat edin, son günlerde içimizde devreye sokmadıkları hiç bir suret-i haktan görünen de kalmadı.

ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER: ERDOĞAN'I KUŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR!

Son olarak reis-i cumhuru AK Parti temsil alanlarında konuşlanmış batılı bir ekip üzerinden yani kendi yakın etrafından kuşatmaya çalışıyorlar.

Milletinin % 52.8'lik desteğiyle işbaşında olan Erdoğan bu kuşatmayı da yarar çıkar.

Cumhur ittifakının dümeninde olduğu Türkiye Gemisini hayatın akış yönünde tutmaya devam eder.

Seçim hezimetinin hesabını vermek yerine efendim bizi ekonomik olarak boğarlar, efendim toplumdaki negatif enerjiyi boşaltmak gerek gibi bahanelerle Türkiye'ye kendi olmayı bırakmayı önerenlere de son sözüm;

Asıl siz bu yolu bırakın. Başkalarına yanlanıp, liderlige de kazanımlarımıza da ihanet etmeyin.'





