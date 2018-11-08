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AK Parti'yi yasa boğan ölüm haberi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 11:24 | Son Güncelleme

İzmir Kemalpaşa'da feci bir kaza meydana geldi. Kazada hayatını kaybeden kişinin AK Parti'li Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen'in oğlu Hasan Türkmen hayatını kaybetti olduğu öğrenildi

AK Parti'yi yasa boğan ölüm haberi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinden İzmir'in Kemalpaşa ilçesine giden AK Parti'li Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı ve Ulucak Mahallesi'nin eski Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'in oğlu Hasan Türkmen'in (30) kullandığı 35 HTM 98 plakalı otomobil, Armutlu Kavşağı'nda Y.Ö. idaresindeki 34 DV 5999 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada ağır yaralanan sürücü Türkmen ile aynı araçtaki Eşref Seymen (36), 112 sağlık ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen'in oğlu Hasan Türkmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tır şoförünün ifadesinin alınmasına devam edilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
İHA

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Anahtar Kelimeler:
izmir Kemalpaşa mehmet türkmen Hasan Türkmen

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Çok erken bir vefat olmuş, daha AK-badem bıyıkları bile çıkmamış.
GENÇTİR. ALLAH RAHMET EYLESİN. İNSANIN AKLINA BABASININ BULUNDUĞU MEVKİ NEDENİYLE AH ALIP, ALMADIĞI GELİYOR. HANİ SOPASI YOK YA... KEMALPAŞA'DAN SES GELİR NASILSA...
başkan değil yardımcı yardımcı değil oğlu. tmm Allsh rahmet etsinde parti ile ne alakası var. haber mi yani.
VAR VAR ÇOK ALKASI VAR
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