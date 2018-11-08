AK Parti'yi yasa boğan ölüm haberi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinden İzmir'in Kemalpaşa ilçesine giden AK Parti'li Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı ve Ulucak Mahallesi'nin eski Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'in oğlu Hasan Türkmen'in (30) kullandığı 35 HTM 98 plakalı otomobil, Armutlu Kavşağı'nda Y.Ö. idaresindeki 34 DV 5999 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazada ağır yaralanan sürücü Türkmen ile aynı araçtaki Eşref Seymen (36), 112 sağlık ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen'in oğlu Hasan Türkmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tır şoförünün ifadesinin alınmasına devam edilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
İHA
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