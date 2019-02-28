HABER

AK Parti'den 28 Şubat açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 16:30 | Son Güncelleme

AK Parti Burdur İl Başkanlığı tarafından 28 Şubat 1997'de gerçekleştirilen post modern darbenin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) AK Parti Burdur İl Başkanlığı tarafından 28 Şubat 1997'de gerçekleştirilen post modern darbenin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, MHP İl Başkanı Hikmet Ökte, Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı AK Partili Deniz Kurt ile partililer ve vatandaşlar katıldı. Toplanan grup adına basın açıklamasını AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Önder Çeliker okudu. Çeliker, Türkiye Cumhuriyeti'nin 28 Şubat 1997 tarihinde 'Demokrasiye balans ayarı' bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itildiğini söyledi. Çeliker, Yıllar önce bugün demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin 1000 yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiş ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah'ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir. İrtica kılıfıyla vatandaşların düşünce ve inanç özgürlüğünü zapturapt altına almaya yönelik gerçekleştirilen post modern darbe sonrası siyasi, idari, hukuki, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan dönüşümler onarılması güç değişimlere neden olmuştur dedi. Darbecilerin 28 Şubat'ta meşru bir iktidara karşı 12 Eylül'de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulunduklarını aktaran Önder Çeliker, Bürokraside yer alan üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yapılarak sindirme politikası izlediler. Siyaseti bir araç olarak kullanarak toplumsal düzeni, özgürlükler ve demokrasi üzerine değil korku ve dayatmalar üzerine kurdular. Ülkemizi hukuk devleti olmaktan çıkarıp ideolojik zulümleriyle insanları değerlerine, inançlarına, kültürüne göre bölerek kategorize ettiler. Demokrasi faciası yaşanan Türkiye'de dini inançları gerekçesiyle eğitim ve çalışma hakları başta olmak üzere sosyal ve ekonomik haklarından yoksun bırakılan bir nesil toplumsal hayatın dışına çıkartıldı. İnançlarının yükümlülüğünü yerine getiren başörtülü kadınlarımız bu nedenle bedel ödedi, çok acılar çekti. Bugün gözyaşları dindi, yaralar kapandı ancak izleri asla silinmedi diye konuştu. AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi de Bütün darbe kalkışmalarına karşı demokrasiyi savunmaya, milli iradeyi savunmaya devam edeceğiz dedi. Açıklamaya katılanlar ellerinde '28 Şubat milletin kendisine, değerlerine ve inançlarına karşı yapılan bir darbedir', 'Okul kapılarında, milletin meclisinde kırılan onurlardır', 'Darbe bir insanlık suçudur', '28 Şubat demokrasiye balans ayarı kılıfıyla millete yapılan darbedir' yazılı pankartlar taşıdı.

PARTNERZenginliğin böylesi! Satın alamayacağı şey yokZenginliğin böylesi! Satın alamayacağı şey yok
Tekirdağ’ın prestijli caddesinde çile bitmiyorTekirdağ’ın prestijli caddesinde çile bitmiyor
Edirne'de hamsi sezonu kapandıEdirne'de hamsi sezonu kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hastaneye kaldırıldı

Beril Dedeoğlu yoğun bakımda!

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Bakırköy adliyesine baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Adliyeye baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.