HABER

AK Parti’den incir üreticisine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 14:27 | Son Güncelleme

Mudanya AK Parti ilçe teşkilatınca yapılan toplantıda, ihracatçı firmalar tarafından düşürülen incir fiyatları ele alındı.AK Parti ilçe binasında Av.

AK Parti’den incir üreticisine destek

Mudanya AK Parti ilçe teşkilatınca yapılan toplantıda, ihracatçı firmalar tarafından düşürülen incir fiyatları ele alındı.
AK Parti ilçe binasında Av. İnci Söğütlü başkanlığında bir araya gelen Bursa Milletvekili Zafer Işık, Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş Genel Müdürü Fettullah Bingül, İlçe Tarım Müdürü Ergün Karadağ, İlçe Ziraat Odası Başkanı Raif Döner, Mürsel Mahallesi Muhtarı Mehmet İlhan, üreticiler ve partililer siyah inciri tartıştı. İhracatçı firmaların incir fiyatlarında istediği gibi hareket etmesinden yakınan çiftçiler, inciri değerinin altında fiyatla alan firmalara tepki gösterdi. Vekil Zafer Işık, “Bu konuda alıcılara kânunen müdahale etmemiz mümkün değil. Serbest piyasa koşullarında rekabet esâsına dayalı olarak alım yapmaktadırlar. Çare, üreticilerin ve köy kooperatiflerinin bir araya gelerek, gerçek mânâda bu işi bilen, ihracat ve pazarlama alanında yetenekli yöneticilerin önderliğinde kurulacak kooperatifle çalışmalarıdır etti. Zeytinde başarılı olan Marmarabirlik örnek alınabilinir. Tarım A.Ş. ile iş birliği yapılarak başarılı olunabilir” dedi.
Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fettullah Bingül ise, kendisine yöneltilen soğuk hava deposu ile ilgili soruya, “Soğuk hava deposu çare değildir. Kara inciri soğuk hava deposunda en fazla bir ay bekletebilirsiniz. Üstelik yükleme, yolculuk ve gittiği yerde depolama ile rafta bekleme süresini buna ilâve ederseniz bu süre daha az olacaktır. Tarım A.Ş. olarak elimizdeki imkânları kullanarak üreticimize yetişmeye çalışıyoruz, fakat gücümüz bir yere kadar yetiyor. Üreticimizden sadece incir alım zamanlarında bu meseleyi dile getirmek yerine, 11 ay bir araya gelerek çözüm üretmelidir. İhracata yönelik kurulacak bir kooperatife pazar bulma konusunda, ihracat konusunda destek olabiliriz. Soğuk hava deposu çözüm olamaz, bir aylık sürede yapılacak depolama masrafını karşılayamaz. Mürsel Mahallesi’nde bir işletmeci kara inciri işleyerek ve kalitesinden bir şey kaybetmeden iyi fiyatlarla pazarlama imkânını bulmaya çalışıyor. Bu konuda kendisini tebrik ediyorum, kara incir için alternatifler geliştirmiş” dedi.
Daha sonra Yörükali Mahallesi’ni ziyaret eden heyet, burada üreticilerle bir araya geldi.

AK Parti’den incir üreticisine destek

Karadeniz'in doğa harikası bölgesi: Pembe KayalarKaradeniz'in doğa harikası bölgesi: Pembe Kayalar
Anıtkabir'e ziyaretçi akınıAnıtkabir'e ziyaretçi akını
Dumlupınar’dan Bursa’ya zafer coşkusuDumlupınar’dan Bursa’ya zafer coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Paylaşımı olay oldu! Demet'ten yorum geldi

Paylaşımı olay oldu! Demet'ten yorum geldi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da bıçaklı sopalı kavga kamerada

İki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Antalya'da şoke eden iddia: Garsonlar müşterilere kadın pazarlıyor!

Şoke eden iddia: Garsonlar müşterilere kadın pazarlıyor!

Cesetleri bir gün arayla aynı derede bulunmuştu... Detaylar ortaya çıktı

Cesetleri aynı yerde bulunmuştu... Detaylar ortaya çıktı

İstanbul emniyetinde tayin, terfi ve atamalar belli oldu

İstanbul emniyetinde kritik görev değişiklikleri...

Bakan Akar: YPG'nin çekildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç

Bakan Akar: YPG'nin çekildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç

Son dakika: Zeytinburnu'nda tramvay raydan çıktı

İstanbul'da bu sabah! Seferler durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.