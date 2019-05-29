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AK Parti'li Açıkgöz: Yetki karmaşası Kapadokya'da tedbirleri uygulamamıza engel oluyordu 

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2019 17:02 | Son Güncelleme

AK Parti Nevşehir Milletvekili ve TBMM Divan Katip Üyesi Mustafa Açıkgöz, Kapadokya Alan Başkanlığı'nın kurulmasıyla büyük bir işe imza atıldığını belirterek, "Çok başlılığın getirmiş olduğu yetki karmaşası, aldığımız tedbirleri uygulamamıza engel oluyordu.

AK Parti'li Açıkgöz: Yetki karmaşası Kapadokya'da tedbirleri uygulamamıza engel oluyordu 

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- AK Parti Nevşehir Milletvekili ve TBMM Divan Katip Üyesi Mustafa Açıkgöz, Kapadokya Alan Başkanlığı'nın kurulmasıyla büyük bir işe imza atıldığını belirterek, "Çok başlılığın getirmiş olduğu yetki karmaşası, aldığımız tedbirleri uygulamamıza engel oluyordu. Şimdi bunu ortadan kaldırmış olacağız" dedi.
TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Mustafa Açıkgöz, Kapadokya Alan Başkanlığı'nın kurulmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Açıkgöz, Türk turizmi ve Kapadokya bölgesinin adına çok güzel bir iş yapıldığını söyleyerek, dünyada örneği çok az olan bu alan yönetimiyle ilgili büyük bir işe imza atıldığını bildirdi. Açıkgöz, bu güzelliklerin korunup, nesillere aktarılacağını, Kapadokya'nın sadece turizm ile ilgili değil sanayi ve tarımla ilgili de büyük atılımları olduğunu belirterek, Kapadokya bölgesine ait kabak çekirdeği ile çekirdekli siyah üzümü gösterdi.
'HIZLILIK VE BİRLİK SAĞLANMIŞ OLDU'
Mustafa Açıkgöz, Kapadokya Alan Başkanlığı'nın kurulmasıyla Kapadokya'da yaşanan tartışmalı görüntülerin ortaya çıkıp, çıkmayacağına ilişkin soru üzerine "Alınan koruma kararları uygulanırken çok gecikildi. Şimdi ise kararlar tek elden alınacak ve uygulamada hızlılık ile birlik sağlanmış olacak. Çok başlılığın getirmiş olduğu yetki karmaşası, aldığımız tedbirleri uygulamamıza engel oluyordu. Şimdi bunu ortadan kaldırmış olacağız" diye konuştu.
'TURİST SAYISI ARTACAK'
AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, 2023 yılı için 7 milyon turist hedeflediklerini, bu yıl şu ana kadar 3 milyon turistin bölgeyi gezdiğini, bunların 1,5 milyonunun bölgede konakladığını söyledi. Açıkgöz, Kapadokya Alan Başkanlığı'nın kurulması ile bölgede konaklayacak turist sayının artacağını bildirerek, balon turlarına ilişkin "Bölgede yaklaşık 600 bin insan balonla uçuyor. Yaklaşık 1 saatlik uçuş süresinde Kapadokya'nın bütün güzellikleri izleniyor. Balon festivali yapmayı hedefliyoruz. Biz balonun Kapadokya'ya ait olduğunu bütün dünyaya haykırıyoruz. Bu güzelliği, sporu başka bir yerde yapmaları mümkün değil" dedi.
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