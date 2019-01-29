AK Parti’li aday Yazıcı: “Marmaris’in nitelikli bir kent haline gelmesi için elimizden geleni yapacağız”

AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, yeni bir görev için yola çıktıklarını belirterek, “Nitelikli bir kent haline gelmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) eski başkanı ve turizmci Serkan Yazıcı, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sitelerdeki bir otelde gerçekleşen toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Kemal Kalemci, parti üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Marmaris ile ilgili önemli projelerinin olduğunu belirten Yazıcı, “Burada yeni bir görev için yola çıktık. İnşallah burada güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Marmaris’in daha güzel bir kent olması için elimden geleni yapacağım. 35 yıldır burada yaşıyorum, buranın sorunlarını çok iyi biliyorum. Hayalim Marmaris’i şifalı bir kent olarak dünyaya duyurmak. Çünkü Marmaris’te termal su çıktı biliyorsunuz, bütün Marmaris’e hizmet edecek bir su. Köylere ciddi yatırımlar yapmak lazım. Bugün dünyada yeni trend köyler. Köylerin kalkınması lazım. Nitelikli insan göçü ve nitelikli turist göçü sağlayacağız. Elimizden geleni yapacağımızdan herkesin emin olmasını istiyorum” dedi.

Seçim çalışmalarına başlayan Yazıcı, “Sokaktan nasıl tepkiler alıyorsunuz” sorusuna, “Şu anda her şey olumlu, insanlar bir değişim istiyor. Bizi de tanıyorlar 35 yıldır. Herkesin sorunlarını dinleme aşamasındayız. Amaç Marmaris’in çok iyi bir yer haline gelmesi. Nitelikli bir kent haline gelmesi için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

