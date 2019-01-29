HABER

AK Parti’li aday Yazıcı: “Marmaris’in nitelikli bir kent haline gelmesi için elimizden geleni yapacağız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 23:39 | Son Güncelleme

AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, yeni bir görev için yola çıktıklarını belirterek, “Nitelikli bir kent haline gelmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) eski başkanı ve turizmci Serkan Yazıcı, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, yeni bir görev için yola çıktıklarını belirterek, “Nitelikli bir kent haline gelmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.
AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) eski başkanı ve turizmci Serkan Yazıcı, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sitelerdeki bir otelde gerçekleşen toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Kemal Kalemci, parti üyeleri ve basın mensupları katıldı.
Marmaris ile ilgili önemli projelerinin olduğunu belirten Yazıcı, “Burada yeni bir görev için yola çıktık. İnşallah burada güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Marmaris’in daha güzel bir kent olması için elimden geleni yapacağım. 35 yıldır burada yaşıyorum, buranın sorunlarını çok iyi biliyorum. Hayalim Marmaris’i şifalı bir kent olarak dünyaya duyurmak. Çünkü Marmaris’te termal su çıktı biliyorsunuz, bütün Marmaris’e hizmet edecek bir su. Köylere ciddi yatırımlar yapmak lazım. Bugün dünyada yeni trend köyler. Köylerin kalkınması lazım. Nitelikli insan göçü ve nitelikli turist göçü sağlayacağız. Elimizden geleni yapacağımızdan herkesin emin olmasını istiyorum” dedi.
Seçim çalışmalarına başlayan Yazıcı, “Sokaktan nasıl tepkiler alıyorsunuz” sorusuna, “Şu anda her şey olumlu, insanlar bir değişim istiyor. Bizi de tanıyorlar 35 yıldır. Herkesin sorunlarını dinleme aşamasındayız. Amaç Marmaris’in çok iyi bir yer haline gelmesi. Nitelikli bir kent haline gelmesi için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler
ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”
Bakan Soylu, Hırvat mevkidaşıyla görüştüBakan Soylu, Hırvat mevkidaşıyla görüştü

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.