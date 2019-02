AK Partili adayın penaltı atışı renkli anlara sahne oldu

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, akşam saatlerinde antrenman yapan Avcılar Gençlerbirliği Spor Kulübü futbolcularını ziyaret ederek forma hediye etti. Başkan Adayı Ulusoy’un sahada penaltı atışını gole çevirmesi ise renkli anlara sahne oldu.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, gece Avcılar Gençlerbirliği Spor Kulübü Futbolcuları’nın antrenmanlarını izledi. Ulusoy, antrenman sonrası sahaya girerek futbolcularla ve kulüp yöneticileri ile sohbet edip dertlerini dinledi. Futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirip başarılar dileyen başkan adayı Ulusoy’un penaltı atışı renkli görüntülere sahne oldu. Ulusoy ve beraberindeki heyet daha sonra futbolculara yanlarında getirdikleri formaları hediye etti.

Ulusoy, sporcuların her zaman destekçisi olacağını ifade ederek, “Avcılar’ın sevdalısıyız. İnşallah Avcılar’ı hak ettiği yerlere taşıyacağız. Burada çok kıymetli emektar kardeşlerimiz var. Sporcu kardeşlerimiz futbolcu kardeşlerimiz var. Avcılarımızın direklerinden birisi olan Avcılar Gençlerbirliği Spor Kulübünün bu akşam misafiriyiz. Her açıdan her zaman yanlarında olacağımızın ve destek vereceğimizi ifade etmek için buraya geldik. Hepsine başarılar diliyorum. Rabbim hepsinin sağlık sıhhati bedenlerine daim eylesin diyorum” dedi.

Başkan adayı Ulusoy’un açıklaması sonrası futbolcular ve kulüp başkanı da verilen destekten dolayı teşekkürlerini ifade etti.