AK Parti'li Aydemir: "2023, Recep Tayyip Erdoğan'ın 'vira bismillah' dönemi olacaktır"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 2023 yılının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "vira bismillah" dönemi olacağını söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terörle mücadelenin aralıksız sürdüğünü, en son Sincar bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 6 teröristin "berhava" edildiğini belirtti.

HDP'nin terör örgütü PKK'nın hamisi konumunda olduğunu, CHP'nin bu siyasi yapıyı arka kapıdan dolanıp sahiplendiğini ifade eden Aydemir, 6'lı masanın HDP'nin dahil edilmesiyle Kürtlerin oyunu alacağının değerlendirildiğini dile getirerek, "Ben bizatihi bu işin içerisindeyim. Mümkün değil. HDP'ye asıl tepkiyi veren Kürt kardeşlerimizdir. PKK yok edilsin diye her gün takipte olan Kürt kardeşlerimiz var. 6'lı masanın ise bu mesaja nasıl bir cevap vereceğini bekliyoruz. Biz yaptığımız işi mertçe yapıyoruz. 2023, Recep Tayyip Erdoğan'ın 'vira bismillah' dönemi olacaktır." diye konuştu.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine ve Türkiye'nin ortaya koyduğu çekinceye değinen Aydemir, "Bir duruş sergiledik ve şu an Finlandiya'dan yükselen sesler var. 'Biz İsveç'le beraber bu işi götürmeyelim.' diyorlar. 'İsveç, PKK'nın kuluçka yeri' tespitine hak veriyorlar. Demek ki bir cumhurbaşkanı duruşu sabit olursa dünyaya da ayar verebiliyormuş. İsveç de bunu kabul etmek zorunda." dedi.

