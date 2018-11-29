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AK Partili isimden sosyal medyayı sallayan afiş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2018 10:23 | Son Güncelleme

AK Parti'den Beykoz Belediye Başkanlığı için aday adayı olan İsmail Gürkan'ın hazırlattığı afiş sosyal medyada gündem oldu. Afişteki, "Herkes evini yapacak, kimse rüşvet vermeyecek" yazısı dikkat çekti

AK Partili isimden sosyal medyayı sallayan afiş!

Beykoz Belediye Başkanlığı için aday adayı olan İsmail Gürkan, herkesin evini artık rüşvet vermeden yapacağı vaadinde bulundu.

"KİMSE RÜŞVET VERMEYECEK"

Sosyal medyada birçok kullanıcı tarafında paylaşılan afişte, "Herkes evini yapacak, kimse rüşvet vermeyecek" yazıyor.

2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Beykoz'da yüzde 44,6 ile AK Parti iktidar olmuştu.

BELEDİYE BAŞKANI, ERDOĞAN'IN YANINDA YUHALANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nisan 2018'de Beykoz'da yaptığı bir konuşma olay olmuştu. Erdoğan, yaptığı konuşma sırasında, "Size tapu dağıttık" demesinin ardından kalabalıktan yuhalama sesleri yükselmişti. Erdoğan bunun üzerine Beykoz Belediye Başkanı Yüzel Çelikbilek'i yanına çağırmıştı. Kalabalık, Çelikbilek'in Erdoğan'ın yanına gittiği sırada ise yuhalamalarına devam etmiş, "Yalan söylüyor" diye bağırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Beykoz Belediye Başkanlığı İsmail Gürkan seçim 2019

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