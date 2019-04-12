'AK Partili Belediye Başkanı KHK'dan ihraç edildi' haberlerine açıklama!

Aksoy, yaptığı açıklamada, Dargeçit ilçesinde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaparken 22 Kasım 2016'da 29896 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 677 sayılı KHK uyarınca 4 sayılı listede mahalli idareler personeli içinde 1986 sıra numarası ile kamu görevinden FETÖ kumpasıyla ihraç edildiğini, 23 Kasım'da ise Mardin İl OHAL Bürosuna itiraz sonucu gerçeğin ortaya çıkmasıyla 14 Temmuz 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanan 692 sayılı KHK ile görevine iade edildiğini belirtti.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması mensuplarının kendisine iftira atarak karalamaya çalıştığını ancak gerçeğin ortaya çıktığını vurgulayan Aksoy, bu iftirayı atan FETÖ mensuplarının telefonunda ByLock çıktığını, hala tutuklu yargılandıklarını kaydetti.

Dargeçit'te son yıllarda önemli bir başarı sağlandığını, iradesi dışarıda olan karanlık güruhların bunu hazmedemediğini aktaran Aksoy, şöyle devam etti:

"31 Mart seçimlerinde Dargeçit'te önemli bir başarı sağladık. Bu başarımızı hazmedemeyen karanlık odaklar birtakım oyunlarla kendilerine pay çıkarmak istiyorlar. İddialar tamamen asılsız ve iftiradır. Dargeçit'te başarımızı hazmedemeyen karanlık odakların oyunudur. Kimler ve hangi karanlık güçler, hangi oyunları tertip ederlerse etsinler, hangi ihanetlerin içine girerlerse girsinler, artık halkımız gönül belediyeciliğiyle taşınacak ve hizmetin en iyisini görecek. Ayrıca bu iftirayı atanlara karşı da her türlü yasal girişimlerde bulunacağız. Hukuk karşısında hesabını verecekler."

Aksoy, Dargeçit halkı tarafından kurulan ve başkanlığını yaptığı Köylere Okumayı Sevdirme ve Dayanışma Derneği'nin KHK ile kapatıldığı iddialarının da asılsız olduğunu, derneğin KHK ile kapatılmadığını ifade etti.

Kaynak: AA

