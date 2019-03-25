AK Partili Cemal Öztürk: “Giresun gönül belediyeciliği ile şenlenecek”

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, 31 Mart seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulunarak Giresun’un gönül belediyeciliği ile şenleneceğini kaydetti.

Giresun’da da seçime ilişkin kararlılığın olduğunu ifade eden Öztürk, “Adalet ve Kalkına Partisi olarak yaklaşık 17 yıldır ülkemize hizmet ediyoruz. Bu hizmetlerin en belirgin örnekleri AK Belediyelerde görülmektedir. Giresun doğal güzellikleri, beşeri ve fiziki kapasitesiyle Karadeniz’in adeta bir incisi, parlayan yıldızı olmasına rağmen belediye çalışmalarındaki yetersizlikler nedeniyle maalesef komşularımız Trabzon ve Ordu illerimizin gerisinde kalmıştır. Bu nedenle 31 Mart seçimleri Giresun için çok daha önemli hale gelmiştir” dedi.

“Hedefimiz merkez ilçe dahil 16 ilçe ve 8 beldeyi de kazanmak” diyen Cemal Öztürk, AK Parti’nin temelleri Giresun ‘da atıldığını hatırlatarak, “Bu nedenle Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Giresun ‘a ayrı bir ilgisi, ayrı bir sevgisi vardır. Giresunlular olarak bizler de tüm belediyeleri kazanarak bu sevgiye en güzel şekilde karşılık vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.