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AK Partili Cemal Öztürk: “Giresun gönül belediyeciliği ile şenlenecek”

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 11:50 | Son Güncelleme

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, 31 Mart seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulunarak Giresun’un gönül belediyeciliği ile şenleneceğini kaydetti.Giresun’da da seçime ilişkin kararlılığın olduğunu ifade eden Öztürk, “Adalet ve Kalkına Partisi olarak yaklaşık 17 yıldır ülkemize hizmet ediyoruz.

AK Partili Cemal Öztürk: “Giresun gönül belediyeciliği ile şenlenecek”

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, 31 Mart seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulunarak Giresun’un gönül belediyeciliği ile şenleneceğini kaydetti.
Giresun’da da seçime ilişkin kararlılığın olduğunu ifade eden Öztürk, “Adalet ve Kalkına Partisi olarak yaklaşık 17 yıldır ülkemize hizmet ediyoruz. Bu hizmetlerin en belirgin örnekleri AK Belediyelerde görülmektedir. Giresun doğal güzellikleri, beşeri ve fiziki kapasitesiyle Karadeniz’in adeta bir incisi, parlayan yıldızı olmasına rağmen belediye çalışmalarındaki yetersizlikler nedeniyle maalesef komşularımız Trabzon ve Ordu illerimizin gerisinde kalmıştır. Bu nedenle 31 Mart seçimleri Giresun için çok daha önemli hale gelmiştir” dedi.
“Hedefimiz merkez ilçe dahil 16 ilçe ve 8 beldeyi de kazanmak” diyen Cemal Öztürk, AK Parti’nin temelleri Giresun ‘da atıldığını hatırlatarak, “Bu nedenle Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Giresun ‘a ayrı bir ilgisi, ayrı bir sevgisi vardır. Giresunlular olarak bizler de tüm belediyeleri kazanarak bu sevgiye en güzel şekilde karşılık vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Projelerin arkasında Cumhurbaşkanımız var”
“Merkezde Aytekin Bey, gerçekçi projeler ile Giresun halkının huzuruna çıktı ve destek istiyor” diyen Öztürk şöyle devam etti:
“Giresun’da çok ciddi bir trafik sorunu var Aytekin beyinde bu sorunu çözecek mükemmel bir projesi var, Yeşil Giresun diyoruz ama belediyenin yaptığı doğru dürüst bir yeşil alan yok. Aytekin Bey’in Giresunluyu hem denizle hem de yeşille buluşturacak, şehirde iş sahaları açacak, istihdama katkı yapacak projeleri var. Bu projelerin arkasında ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet var.”
Giresun’un gönül belediyeciliği ile şenleneceğini kaydeden Öztürk,” “İnanıyorum ki 31 Mart seçimlerini Giresun ve tüm ilçelerinde, beldelerinde Ak Parti’nin ak kadroları kazanacak. Giresun gönül belediyeciliğiyle şenlenecek, hak ettiği hizmetlere kavuşacak” şeklinde konuştu.

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