AK Parti’li Dağ:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kazandığı büyükşehirlerde mazeret üretme hakkının kalmadığını söyledi. Dağ, ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i de arayıp tebrik etmediğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, göreve yeni atanan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’ye hayırlı olsun ziyareti yaptı. Ziyarette Dağ’a; AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da eşlik etti.

İzmir’de dünden daha iyi olduklarını savunan Dağ, “Kerem Ali Sürekli; İzmir’i gayet iyi bilen, tecrübeli bir siyasetçi. Onun tecrübesi ve bizim gençliğimizle önümüzdeki 4.5 yılı gayet iyi değerlendirmek istiyoruz. Az aralıklı seçimlerle değişimler kolay olmayabiliyor; ama herkes iyi bilsin ki bugün dünden çok daha iyi noktadayız. İzmir’de siyasi rakiplerimizi de çok yakından takip edeceğiz” diye konuştu.

İzmir’de vatandaşların kendilerine muhalefet etme görevi verdiğini hatırlatan Dağ, “Anketler yaparken en güzel netice önümüzde duruyor. 24 Haziran’da da bu seçimde ittifaklar vardı. O seçimde aldığımız oylarla 31 Mart’ta aldığımız seçimleri karşılaştırmamız gerekiyor. 9 ay önce burada biz yüzde 33 alırken, diğer ittifak yüzde 66 oy almıştı. Karşı taraf üç blok halinde yerel seçimde oy topladı. Uzun süreli dönemeçte siyasal tercihler konusunda kendimizi daha değişik şekilde anlatarak değişimi sağlamalıyız. 2004’ten bu yana İzmir’de bize muhalefet görevi verildi. Bu görevi iyi okumamız gerekiyor. İzmir’de 1 milyon 38 bin insan bize oy verdi ve biz de bunun hakkını vermek zorundayız. Yapılacak olumlu işleri destekleyip olumsuzları ise milletimize anlatmalıyız. Pozitif muhalefet görevini bundan sonra daha da iyi yapacağız" ifadelerini kullandı. Bunlar da ilginizi çekebilir Pilot öyle bir anons geçti ki... Bodrum uçağında korku dolu anlar Çavuşoğlu: Teröre karşı mücadelesinde Sri Lanka ile omuz omuzayız Kılıçdaroğlu: Sağduyumuzu korumak zorundayız

“CHP’nin mazeret hakkı kalmadı”

CHP belediyelerinin mazeret üretme hakkının olmadığına vurgu yapan Dağ, “İstanbul, Ankara ve Antalya önemli semboller. Ne zaman ki biz eleştiri ortaya koysak hep ‘Hükümet bize destek vermiyor’ dediler; ancak gerçek bu değil. Vatandaşın menfaatine olduğunu düşündüğümüz ne varsa biz hep önünü açtık. Bu saatten sonra bu mazeret ortadan kalktı. Şu anda CHP’nin yönettiği ve yönetme noktasında olduğu büyükşehirlerin toplam bütçesi neredeyse hükümetin yarı bakanlığının bütçesinin daha fazlasına denk geliyor. Hiçbir başarı mazeretin yerini tutmaz. Bu saatten sonra bu konuda bir ifade söz konusu olursa hatırlatmayı görev bileceğiz" dedi. “Soyer’i aramadım”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i arayıp tebrik etmediğini açıklayan Hamza Dağ, “25 belediye başkanını bir ikisi hariç arayıp tebrik ettim. Henüz Tunç Soyer’i aramadım. Seçim kampanyası boyunca kafamdaki soru işaretlerini ortaya koymuştum. Seçimden hemen sonra belediye başkanından KHK’dan ihraç edilenlerle ilgili hamle geldi. Bunların içinde FETÖ’cüler ve PKK’lılar var. Soyer’in ilk iş olarak bu kişileri zabıta olarak işe alması ve bununla ilgili hiçbir açıklama yapmamasından dolayı kendisini aramadım" şeklinde konuştu.

“Biz meselelerimizi kendi içimizde çözeriz”

Geçtiğimiz hafta görevi bırakan Aydın Şengül’ün parti içi eleştirileri hakkında da konuşan Hamza Dağ, “Siyasi kültürümüzün bir özelliği var. Biz kendi içimizde farklı düşünebiliriz; ama bu konularda kamuoyu önünde konuşulmaz. Farklı düşüncelerimizi birbirimizle paylaşıp yolumuza devam ederiz. Aydın Şengül de bu partiye hizmet etti. Bardağın dolu tarafından bakıp ilerleyen süreçlerde de bu konuları parti içinde değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı. “Hedef 2023 ve 2024”

Önlerinde seçimsiz uzun bir dönem olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 2023 ve 2024 seçimlerine daha iyi hazırlanacaklarını şu sözlerle açıkladı:

"Yerel seçimden sonra güzel bir başlangıçla 4.5 yıl seçimsiz iyi bir çalışma yapabileceğimiz bir dönem var. Bu sayede de farklı bir şekilde netice alacağımız bir döneme giriyoruz. Seçim sonuçlarını değerlendirmeye devam ediyoruz. Önümüze tabloyu alıp oy oranlarına göre yorum yapmak bizi yanıltır. Daha ayrıntılı şekilde incelemeye devam ediyoruz. 2023 ve 2024 seçimlerinde daha yüksek oy almak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."