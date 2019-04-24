AK Parti'li Dağ'dan Bergama ve Kınık'a ziyaret

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Bergama Belediye Başkanı AK Parti'li Hakan Koştu ile ikinci kez seçilen Kınık Belediye Başkanı AK Parti'li Sadık Doğruer'i ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ilk olarak Bergama Belediyesi'ne gitti. Başkan Hakan Koştu, Dağ'ı belediye girişinde karşıladı. Ziyaret için teşekkür eden Koştu, AK Parti ve MHP teşkilatlarının da çalışmalarıyla seçimi kazandıklarını belirterek, "Bergama'da bu ittifakla, bu güçle çok iyi şeyler yapacağız. Sizlerin desteğiyle 5 yılda, 10 yıldır alamadığı hizmetleri yapıp ilçeye hizmet etmeyi planlıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ ise "Kınık'ta 5 yılda neler yaptıysak, gelin bunların daha fazlasını daha büyük olan, neredeyse nüfus olarak çoğu ilden daha fazla olan bu ilçeye yapalım dedik. Sağ olsun, Bergama halkı da bize güvendi. Hakan Koştu kardeşimizi, belediye başkanlığı koltuğuna oturttu. Tüm Bergama halkına hayırlı olsun. Sorumluluğumuzun farkındayız, omuzlarımızdaki yükün de farkındayız" diye konuştu.