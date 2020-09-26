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AK Partili Enç, yediği hız cezasıyla bölünmüş yollara gönderme yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 17:13 | Son Güncelleme

Antalya’da hız sınırını aşan AK Parti eski milletvekili, ve partinin MKYK Üyesi Gökcen Özdoğan Enç, yediği trafik cezasını sosyal medya hesabından ‘Yollar çok güzel yapılmış ama yine de çok dikkat etmek gerek’ sözleriyle paylaşarak hem bölünmüş yollara dikkkat çekti hem de takipçilerine hız konusunda uyarılarda bulundu.

Antalya’da hız sınırını aşan AK Parti eski milletvekili, ve partinin MKYK Üyesi Gökcen Özdoğan Enç, yediği trafik cezasını sosyal medya hesabından ‘Yollar çok güzel yapılmış ama yine de çok dikkat etmek gerek’ sözleriyle paylaşarak hem bölünmüş yollara dikkkat çekti hem de takipçilerine hız konusunda uyarılarda bulundu. Enç’in bu paylaşımlarına kullanıcılar yoğun ilgi gösterirken, bir takipçinin ‘Zavadanak geçilir mi abla’ yorumu güldürdü.
AK Parti 24-25-26. Dönem Antalya Milletvekili ve Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Gökcen Özdoğan Enç, 23 Eylül Çarşamba günü akşamı Muratpaşa ilçesi Serik Caddesinde otomobiliyle hız sınırını geçerek radara yakalandı. Enç’e 51/2-b maddesinden 598 TL para cezası uygulandı. E-devlet’ten yaptığı sorgulamada 598 TL ceza aldığını gören Enç, makbuzu sosyal medya hesabından, “Hız sınırını aşmadan dolayı 598.00 TL cezam geldi. Yollar çok güzel yapılmış, (2003 de 6 bin 101 km bölünmüş yol var iken bu sayı 2020 de 27 bin 470 kilometreye çıktı. Maşallah) Allah yapan hükümetten razı olsun. Yine de çok dikkat etmek gerek.” yazısıyla paylaştı.

“Zavadanak geçilir mi abla”
Enç’in bu paylaşımına takipçileri oldukça ilgi gösterdi. Yaptığının hata olduğunu ve cezayı en kısa sürede yatıracağını belirten Enç’e takipçileri geçmiş olsun mesajı atarken, bir takipçinin ‘Zavadanak geçilir mi abla’ mesajı güldürdü. Enç, takipçisinin bu yorumuna smileyle karşılık verdi.

“Mis gibi yol olunca”
Paylaşımının vatandaşları hız konusunda uyarma amaçlı olduğunu belirten Gökcen Özdoğan Enç, “Hata yaptım, cezamı da yedim. Pazartesi günü de paşalar gibi gidip ödeyeceğim. Hükümetimiz sağ olsun şehir içinde, dışında çok güzel bölünmüş yollar yapmış. İnsan tabi dikkat etmiyor. Hız yapmamı gerektirecek bir durum yoktu ama mis gibi yol olunca fark edemedim. Bende uyarı amaçlı tweet atmak istedim” dedi.

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