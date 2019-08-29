AK Parti'li Esgin: Hesap vermeyi rahatlatıcı bir olgu olarak değerlendiriyorum

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA) - AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, bir yıllık milletvekilliği sürecini değerlendirdi. Basın mensuplarıyla düzenlediği toplantıda Bursalı vatandaşlara hesap vermek amacında olduğunu belirten Esgin, "Ben bugün bir yıllık süreci Bursalıları hemşirelerimle hesap verebilmem için önemli bir fırsat olarak görüyorum. Hesap vermeyi çok rahatlatıcı bir olgu olarak değerlendiriyorum." dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin göreve gelişinin 1'inci yılında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Amacının Bursalı vatandaşlara hesap vermek olduğunu vurgulayan Esgin, basın mensuplarının sorularını cevapladı. İstanbul-İzmir otoyoluna haksız bir eleştiri olduğunu ifade eden Mustafa Esgin, "Ben kamu yolunu da kullanıyorum, otobanı da kullanıyorum. Kim nereden isterse oradan gidiyor, insanların farklı düşünceleri olabilir bunların hepsine saygı duyarım ama bu otoyol keşke açılmasaydı gibi bir düşünce ortaya koyan bir anlayışın da doğru bir anlayış olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.