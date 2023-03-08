AK Partili eski belediye başkanı paylaşımıyla adeta o kalabalığa yanıt verdi! 'Balkon hazır...'

'Balkon hazır Sayın Cumhurbaşkanım' paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyen eski Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, AK Parti taraftarlarının olduğu kalabalığın görüntülerini paylaştı.

İsmail Erdem, iki dönem üst üste Sancaktepe belediye başkanı olarak görev yapmıştı. Erdem, daha sonra Ateşehir'den belediye başkan adayı olsa da seçilemedi. Bir dönem TFF içerisinde de görev yapan İsmail Erdem, AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı koltuğunda oturuyor.

BALKON KONUŞMASINI HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Selamet Partisi döneminden beri birlikte siyaset yapan İsmail Erdem, kısa süre önce yaptığı paylaşımla balkon konuşmasını hatırlattı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Saadet Partisi genel merkezinde duyurulmuş, kalabalık Kılıçdaroğlu lehine sloganlar atmıştı.



