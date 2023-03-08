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AK Partili eski belediye başkanı paylaşımıyla adeta o kalabalığa yanıt verdi! 'Balkon hazır...'

08.03.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasındaki kriz çözüldü ve Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı oldu. Pazartesi akşamı, Saadet Partisi önündeki kalabalık dikkat çekmişti. AK Parti'nin önemli isimlerinden olan İsmail Erdem, paylaşımıyla adeta o kalabalığa yanıt verdi.

AK Partili eski belediye başkanı paylaşımıyla adeta o kalabalığa yanıt verdi! 'Balkon hazır...'

'Balkon hazır Sayın Cumhurbaşkanım' paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyen eski Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, AK Parti taraftarlarının olduğu kalabalığın görüntülerini paylaştı.

İsmail Erdem, iki dönem üst üste Sancaktepe belediye başkanı olarak görev yapmıştı. Erdem, daha sonra Ateşehir'den belediye başkan adayı olsa da seçilemedi. Bir dönem TFF içerisinde de görev yapan İsmail Erdem, AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı koltuğunda oturuyor.

BALKON KONUŞMASINI HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Selamet Partisi döneminden beri birlikte siyaset yapan İsmail Erdem, kısa süre önce yaptığı paylaşımla balkon konuşmasını hatırlattı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Saadet Partisi genel merkezinde duyurulmuş, kalabalık Kılıçdaroğlu lehine sloganlar atmıştı.

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Recep Tayyip Erdoğan ak parti ismail erdem

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