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AK Partili eski vekilin oğlu kendini vurdu! Lüks sitede silah sesleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 16:41 | Son Güncelleme

İstanbul Üsküdar’da lüks bir sitede silah sesleri duyuldu, bir kişi yaralı halde bulundu. Yaralanan kişinin eski milletvekili Gülseren Topuz ile ünlü doktor Erkan Topuz’un oğlu Berk Topuz (37) olduğu öğrenildi. Berk Topuz'un kendisini vurarak yaralandığı iddia edildi. Berk Topuz, kendisine polis koruması sağlamak amacıyla çalışanları aracılığıyla evine sahte bomba düzenekleri gönderttiği olayda 2011 yılında tutuklanmıştı.

AK Partili eski vekilin oğlu kendini vurdu! Lüks sitede silah sesleri

Üsküdar’da bulunan lüks bir sitede saat 14.00 sıralarında silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, iddiaya göre eski milletvekili Gülseren Topuz ile ünlü doktor İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erkan Topuz'un oğlu doktor Berk Topuz’u silahla vurulmuş halde buldu. Kolundan yaralanan Berk Topuz, ambulans ile Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Berk Topuz'un kendisini vurduğu öne sürüldü. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

2 ADET SAHTE BOMBA DÜZENEĞİ GÖNDERTMİŞTİ

Öte yandan Berk Topuz 2009 yılında yol verme kavgası sebebiyle Erkan B. isimli şahıs tarafından silahla vurularak yaralanmıştı. Bunun üzerine Topuz, kendisine polis koruması sağlamak için muayenehanesinde çalışan 3 kişi aracılığıyla Üsküdar Nakkaştepe’deki evine 2 adet sahte bomba düzeneği göndertmişti. Olayla ilgili soruşturma yürüten polis, sahte bomba düzeneklerini evine kendisinin gönderttiğini tespit etmiş ve Berk Topuz’u, şoförü Kasım Karabacak ve bir çalışanı ile birlikte gözaltına almıştı. Olay kapsamında gözaltına alınan Topuz ile Karabacak 2011 yılında tutuklanmıştı. (DHA)

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