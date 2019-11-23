AK Parti'li Fatma Betül Sayan Kaya: "Çok daha güçlü bir Türkiye var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Artık her açıdan daha özgür, gerçekten daha huzur ortamı olan ve öz güveni yüksek bir Türkiye var. 2002 öncesiyle kıyasladığımızda çok daha güçlü bir Türkiye var." dedi.

Kaya, Van'daki otelde sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, hak ve özgürlükler alanında halkın uzun zamandır beklediği değişimleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Doğusu ile batısı arasında gönül köprüleri kurulmuş bir ülkenin evlatları olarak birlik ve beraberliğin bozulmasına müsaade etmeyeceklerini belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Toplumun tüm kesimlerini kucaklayarak her türlü ayrımcılığa, etnik ve bölgesel milliyetçiliğe şiddetle karşı çıktık. Birileri özellikle etnik ve bölgesel milliyetçilik üzerinden bizleri bölmeye çalıştı ama bunun karşısında yer aldık. Artık her açıdan daha özgür, gerçekten daha huzur ortamı olan ve öz güveni yüksek bir Türkiye var. 2002 öncesiyle kıyasladığımızda çok daha güçlü bir Türkiye var."