HABER

AK Parti'li Fatma Betül Sayan Kaya: "Çok daha güçlü bir Türkiye var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.11.2019 21:35 | Son Güncelleme

"Artık her açıdan daha özgür, gerçekten daha huzur ortamı olan ve öz güveni yüksek bir Türkiye var. 2002 öncesiyle kıyasladığımızda çok daha güçlü bir Türkiye var" - "(Barış Pınarı Harekatı) Sanki bu operasyon Kürt kardeşlerimize yapılıyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalıştılar. Sınır ötesinde terör örgütü PKK, YPG ve PYD ile mücadele ettik"

AK Parti'li Fatma Betül Sayan Kaya: "Çok daha güçlü bir Türkiye var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Artık her açıdan daha özgür, gerçekten daha huzur ortamı olan ve öz güveni yüksek bir Türkiye var. 2002 öncesiyle kıyasladığımızda çok daha güçlü bir Türkiye var." dedi.

Kaya, Van'daki otelde sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, hak ve özgürlükler alanında halkın uzun zamandır beklediği değişimleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Doğusu ile batısı arasında gönül köprüleri kurulmuş bir ülkenin evlatları olarak birlik ve beraberliğin bozulmasına müsaade etmeyeceklerini belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Toplumun tüm kesimlerini kucaklayarak her türlü ayrımcılığa, etnik ve bölgesel milliyetçiliğe şiddetle karşı çıktık. Birileri özellikle etnik ve bölgesel milliyetçilik üzerinden bizleri bölmeye çalıştı ama bunun karşısında yer aldık. Artık her açıdan daha özgür, gerçekten daha huzur ortamı olan ve öz güveni yüksek bir Türkiye var. 2002 öncesiyle kıyasladığımızda çok daha güçlü bir Türkiye var."

"Artık Kürtçe propaganda bile yapılabiliyor. Televizyonlarımızda herkes kendi kimliğini özgürce ortaya koyabiliyor. 2002'den önce bu coğrafya çok acılar çekti." diyen Kaya, artık bu sıkıntıların aşıldığını vurguladı.

Kaya, Türkiye'nin terörle mücadelesine değinerek, şunları kaydetti:

"Başımızda bir terör belası var. İnşallah milletimizin de desteğiyle terör belasını hep birlikte defedeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla Barış Pınarı Harekatı'yla yanı başımızdaki terör koridorunu bertaraf ettik. İnşallah bu mücadeleyle Suriyeli kardeşlerimiz, büyük bir kısmı güvenli bölge oluşturularak kendi vatanlarına dönebilecek. Batı medyası özellikle operasyon sırasında çok ciddi bir manipülasyon yaptı. Sanki bu operasyon Kürt kardeşlerimize yapılıyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalıştılar.

Sınır ötesinde terör örgütü PKK, YPG ve PYD ile mücadele ettik. Terör ve Kürt kelimelerinin asla ve asla yan yana gelmesini istemiyoruz. Bu, bizlere hakarettir ama maalesef terör örgütü bilinçli olarak bu kara propagandayı yaptı ve yapmaya da devam ediyor."

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin partinin il binası önünde sürdürdüğü nöbete de değinen Kaya, "Bu annelerimiz biliyorlar ki evlatlarını kandıran, dağa kaçıranlar o binadalar. O anneleri yalnız bırakmayalım. Hangi anne evladının eline silah alıp bir yalanın peşine düşmesini, ziyan olmasını ister ki. Umarım o anneler en kısa zamanda evlatlarına kavuşurlar." şeklinde konuştu.

Kaya, konuşmasının ardından kentteki sivil toplum örgütü temsilcilerini dinledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: " />

PARTNER'Tereyağ reklamında oynayacak kadar kafayı yemedim''Tereyağ reklamında oynayacak kadar kafayı yemedim'
'Beştepe'ye giden Muharrem İnce' iddialarına bir yanıt daha!'Beştepe'ye giden Muharrem İnce' iddialarına bir yanıt daha!
Bakan Kurum: “Biz hiçbir zaman kapalı kapılar ardında gizli gündemleri olan arka oda partisi olmadık”Bakan Kurum: “Biz hiçbir zaman kapalı kapılar ardında gizli gündemleri olan arka oda partisi olmadık”
Anahtar Kelimeler:
ak parti Fatma Betül Sayan Kaya STK Van

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce Külliye'ye gitti' iddiasına yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce Külliye'ye gitti' iddiasına yanıt

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Araç sahipleri için güzel haber! İndirim geliyor

Araç sahipleri için güzel haber! İndirim geliyor

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Rahmi Turan 'kaynağım' demişti! Talat Atilla'dan ilk açıklama

Rahmi Turan 'kaynağım' demişti! Talat Atilla'dan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

Diğer Haberler
Fahrettin Altun: “Milletimizin vicdanına havale ediyoruz”

'Beştepe'ye giden Muharrem İnce' iddialarına bir yanıt daha!

Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Beştepe'de Erdoğan'la görüşen isim Muharrem İnce iddiasına ilişkin açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce Külliye'ye gitti' iddiasına yanıt

Muharrem İnce'den yeni tweet! Yarına işaret etti

Muharrem İnce sosyal medyadan duyurdu

"Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili Faik Öztrak'tan flaş açıklama

Öztrak'tan flaş açıklama: Amaç...

Rahmi Turan 'kaynağım' demişti! Talat Atilla'dan ilk açıklama

Rahmi Turan 'kaynağım' demişti! Talat Atilla'dan ilk açıklama

Talat Atilla kimdir? Talat Atilla hangi gazetede nerede yazıyor ve yazıları (Rahmi Turan'ın Beştepe'ye giden CHP'li iddiası)

Herkes bu soruyu soruyor: Talat Atilla kimdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.