AK Partili gençlerden 500 bin İstanbullu gence mektup

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, "İstanbul Sana Emanet" başlığı altında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılan mektubu, ilk defa oy kullanacak 167 bin, toplamda ise 500 bin İstanbullu gence ulaştıracak.

Proje kapsamında, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin öncülüğünde gençlik kolları, İstanbul'un 39 ilçesindeki genç seçmenlere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunu iletiyor.

Tomakin ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu kapı kapı dolaşarak, genç seçmene ulaştırıyor.

- "Seçimlere zafer parolası ile hazırlanıyoruz"

Projeye ilişkin açıklama yapan Tomakin, İstanbul'da ilk defa oy kullanacak genç seçmenleri önemsediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Partimiz gençlerimize daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için her alanda tarihi yatırımlara imza atıyor ve atmaya devam edecek. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan biz gençlere güveniyor. Genç seçmen kardeşlerimizi ziyaret ederek, onlara Cumhurbaşkanımızın mektubunu iletiyoruz. İlk oy bir aidiyet kazandırır. İlk defa oy kullanacak kardeşlerimiz bizim için çok değerlidir. Biz bu önemi göstermek için kapı kapı dolaşmaya devam ediyoruz."