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AK Partili isimden flaş 'idam' açıklaması: Parlamentoda bunun gereğini yapmak zorundayız

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.09.2020 14:28 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, idam cezasıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Özkan "Eğer vatandaşlarımız ülke barışını tehdit eden, huzurunu tehdit eden suçlarla ilgili idam cezası istiyorsa biz de parlamentoda bunun gereğini yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

AK Partili isimden flaş 'idam' açıklaması: Parlamentoda bunun gereğini yapmak zorundayız

Denizli AK Parti Bozkurt ilçesi 7. Olağan Kongresinde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği idam cezası tartışmalarına değindi.

Özkan, şunları ifade etti:

Eğer vatandaşlarımız ülke barışını tehdit eden, huzurunu tehdit eden suçlarla ilgili idam cezası istiyorsa biz de parlamentoda bunun gereğini yapmak zorundayız.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada "İdam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir. Türkiye'nin toplumsal dirliği, insan hak ve güvenliği, ilaveten hukuksal istikrar açısından idam cezası mutlaka gündeme alınmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.


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