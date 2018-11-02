AK Partili ismin yakını önce zabıta sonra müdür oldu, belediye karıştı

Sözcü'nün haberine göre; Sayıştaş'ın denetim raporuna göre, AKP İstanbul eski Milletvekili olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in erkek kardeşinin kayınbiraderi olan Mahmut Bektaş, 10 Mayıs 2014'te Erzurum Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna açıktan atandı.

SAVCI 'USÜLSÜZ' DEDİ

Atandığı dönemde 45 yaşında olan Bektaş, 16 gün sonra da yasada “25 yaşını doldurmamış olma” şartı dikkate alınmadan zabıta yapıldı. Mahmut Bektaş, bu görevi yapmadan Büyükşehir Belediyesi'nin Protokol Müdürlüğü'ne terfi ettirildi. Sayıştay, fiilen zabıtalık yapmamasına rağmen Bektaş'a, zabıtalara verilen fazla çalışma ücretinin ödendiğini de belirledi ve hem atamaları hem jet yükselişi “usulsüz” buldu.

ÖNCE ZABITA SONRA MÜDÜR

Belediye, bu rapor üzerine Sayıştay'a bir savunma gönderdi. Savunmada, “Genel uygulama dışına çıkılmamıştır. Zabıta memurunun belediye başkanının yanında çalışmasını yasaklayan bir mevzuat yoktur. Başkanlıkta çalışan memurların görev tanımlarını belediye başkanı yapar. Bu sebeple Mahmut Bektaş'ın görev tanımı Protokol Müdürü olarak yapılmıştır” denildi. Sayıştay ise bu savunmayı yeterli bulmadı ve “Yanlış uygulamaların varlığı, yapılan bir yanlışlığın gerekçesi olarak gösterilemez. Zabıta memuru olarak 25 yaşını geçtiği ve fiziksel kriterleri taşımadığı bilinmesine rağmen yapılan bu atamanın haklı görülmesi mümkün değildir'' tespitini yaptı.

