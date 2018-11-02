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AK Partili ismin yakını önce zabıta sonra müdür oldu, belediye karıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 09:40 | Son Güncelleme

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in erkek kardeşinin kayınbiraderi olan Mahmut Bektaş önce “25 yaşından büyükler olamaz” şartına bakılmaksızın 45 yaşında zabıta yapıldı, ardından da protokol müdürü oldu. Olay belediyeyi karıştırdı. Sayıştay "Yapılan usülsüzdür" kararı verdi

Sözcü'nün haberine göre; Sayıştaş'ın denetim raporuna göre, AKP İstanbul eski Milletvekili olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in erkek kardeşinin kayınbiraderi olan Mahmut Bektaş, 10 Mayıs 2014'te Erzurum Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna açıktan atandı.

SAVCI 'USÜLSÜZ' DEDİ

Atandığı dönemde 45 yaşında olan Bektaş, 16 gün sonra da yasada “25 yaşını doldurmamış olma” şartı dikkate alınmadan zabıta yapıldı. Mahmut Bektaş, bu görevi yapmadan Büyükşehir Belediyesi'nin Protokol Müdürlüğü'ne terfi ettirildi. Sayıştay, fiilen zabıtalık yapmamasına rağmen Bektaş'a, zabıtalara verilen fazla çalışma ücretinin ödendiğini de belirledi ve hem atamaları hem jet yükselişi “usulsüz” buldu.

ÖNCE ZABITA SONRA MÜDÜR

Belediye, bu rapor üzerine Sayıştay'a bir savunma gönderdi. Savunmada, “Genel uygulama dışına çıkılmamıştır. Zabıta memurunun belediye başkanının yanında çalışmasını yasaklayan bir mevzuat yoktur. Başkanlıkta çalışan memurların görev tanımlarını belediye başkanı yapar. Bu sebeple Mahmut Bektaş'ın görev tanımı Protokol Müdürü olarak yapılmıştır” denildi. Sayıştay ise bu savunmayı yeterli bulmadı ve “Yanlış uygulamaların varlığı, yapılan bir yanlışlığın gerekçesi olarak gösterilemez. Zabıta memuru olarak 25 yaşını geçtiği ve fiziksel kriterleri taşımadığı bilinmesine rağmen yapılan bu atamanın haklı görülmesi mümkün değildir'' tespitini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Mahmut Bektaş Mehmet Sekmen ak parti belediye

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Okuyucu Yorumları 76 yorum
bunlar gün yüzüne çıkanlar
Müdür olmayı bekleyen şikayet etmiştir. Yoksa sesini çıkartan olmazdı.
sayıştay efendi " hukuksuz " demiş ! yok ya !... mis gibi de hukuklu ! herşey kurallara uygun ! siyasetçi, akraba, tanıdık, menfaat, daha ne olsun ! siyasetçi, siyasetçi... Hukuksuzmuş ! hey allam, hey allam, sen kimsin de hukuksuz diyorsun
yaptıkları hangi şey yasalara uygun ki? Allah sorsun hesabını sizden.
@aslitormak gavurlar Allaha bırakmaz kendileri hesap sorar. O yüzden her işleri düzgündür. Müslümler her işi Allaha bırakır o yüzden her şey çürümüştür
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