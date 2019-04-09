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AK Parti'li Karaaslan'dan Polis Teşkilatına kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 14:11 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Polis, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve ülkemizde istikrarın devamı için 174 yıldır huzur ve güvenin teminatıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Polis, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve ülkemizde istikrarın devamı için 174 yıldır huzur ve güvenin teminatıdır." ifadesini kullandı.

Karaaslan, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk devletinin en köklü kurumlarından Emniyet Teşkilatının vatandaşların huzur ve güven içinde yaşaması, can ve mal güvenliğiyle asayişin sağlanması, kamu düzeni ve toplumsal huzurun tesis edilmesi gibi görevlerle fedakarca çalışan mensuplarıyla Türk milletinin desteğini kazanan göz bebeği kurumlardan olduğuna işaret etti.

Canları pahasına yurdun dört köşesinde saygın bir görev ifa eden polislerin hayatın içinde, milletin her bir ferdinin en yakınında olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Bu yönüyle polis, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve ülkemizde istikrarın devamı için 174 yıldır huzur ve güvenin teminatıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, milleti ve kahraman güvenlik güçleriyle omuz omuza vererek huzura, birlik ve beraberliklerine kast eden iç ve dış odaklarla, bölücü örgütler ve yıkıcı faaliyetleriyle her şartta mücadelesini, tek bilek, tek yürek halinde sürdürerek oyunları bozma kararlılığında olduğunu anlatan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Vatan aşkıyla ülkemizin dört bir yanında fedakarlık ve kahramanlıkla görevlerini yapan, ortaya koyduğu başarıyla milletimizin güven ve itibarını kazanan, karada, havada, denizde başarılı ve göz dolduran operasyonlarıyla hepimizi gururlandıran bütün polislerimize şükranlarımı sunuyorum. Vatan uğruna şehadet şerbeti içen polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, görevi başındaki tüm polislerimize kolaylıklar diliyorum. Emniyet mensuplarımızın Polis Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Türk Polis Teşkilatı

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