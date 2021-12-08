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AK Parti'li Karahocagil, Kılıçdaroğlu'nu kınadı

08.12.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'li Karahocagil, Kılıçdaroğlu'nu kınadı

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı hareketi kınadı.

Karahocagil, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, yaptıklarının, yapacaklarının teminatı olduğunu belirterek "Elbette dünyayı haraca bağlayan ülkeler korkacak, ürkecek, engelleme adına ellerinden gelen tüm oyun ve hileleri kullanacaklar. Bu millet, bu ülke, bu devlet böyle çirkefliklere yeni şahit olmuyor." diye konuştu.

Son günlerdeki kur hareketlerinin, ekonominin, iktisat ilminin gerçeklerine uygun olmadığının altını çizen Karahocagil, şunları kaydetti:

"Birçok göstergede son derece iyi seviyeleri yakaladığımız, en yüksek büyüme ve ihracat artışlarını gerçekleştirdiğimiz bu dönemde para birimimiz, manipülatif ataklara maruz kalmaktadır. Bu girişimlerin bize olduğu kadar, bunu yönlendirenlere de giderek artan bir maliyeti vardır. Bu sınama, ekonomi üzerinden ülkemize sözde diz çöktürmek isteyenler için de sürdürülebilir değildir. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı önceliklendiren bakış açımızla, ülkemizin döviz ihtiyacını en aza indirecek ve bu saldırılara karşı çok daha dayanıklı bir ekonomik yapıyı hızlı bir şekilde tesis edeceğiz."

Karahocagil, Kılıçdaroğlu'nun, TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı hareketi kınadığını belirterek "Bu, dostları ile beraber ne dediklerini ne yaptıklarını bilmeyen çirkin hareketleri, galiz küfürleri ile politika yapan güruhu kınıyorum. İlla da edep, illa da edep diyorum." ifadelerini kullandı.

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