AK Partili'li vekilin imam kardeşine TBMM'de görev

AK Parti'den milletvekili olan ağabeyi İmran Kılıç tarafından danışman yapılan imam Muhammet Kılıç, kadrosunun halen camide olduğunu savunarak, ‘'Ben hiç bir kimsenin arkasına sığınmıyorum. Kanuni hak ne ise odur, mahalle baskısıyla iş yapmam. Yanlışım varsa şikayet mekanizmaları açık, lojmanı boşaltmıyorum” yanıtını verdi.

'AKRABAYA İŞ SAĞLANIYOR'

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre, CHP 12 Şubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, "Bölge milletvekilimiz, kardeşini TBMM'ye danışman yapıyor. Bu etik değil. Ben bunu eleştirdim ve sosyal medya üzerinden hem partime hem de bana hakaret içerikli cevap verdiler. Bu kadar işsizimiz varken makam kullanarak birinci derece akrabaya iş sağlanıyor'' dedi.

'YENİ İMAM KİRADA OTURUYOR'

Ateş ‘'Bununla da kalmıyor, Meclis'te çalışıyor ama Kahramanmaraş'taki lojmanını boşaltmıyor. Yeni atanan imamımızın ise gözleri görmüyor. Lojmana yerleşemediği için kirada oturmak zorunda kaldı. Bu adaletsizlik. Milletvekilliği gücüne güvenerek hak gaspı yapmak, zalimliğin de en büyüğüdür'' açıklaması yapt

