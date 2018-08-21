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AK Partili'li vekilin imam kardeşine TBMM'de görev

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 15:45 | Son Güncelleme

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın kardeşi Muhammet Kılıç TBMM'de danışman oldu, ortalık karıştı. Duruma itiraz eden CHP'li başkan Ünsal Ateş, Kılıç'ın caminin lojmanını boşaltmaması nedeniyle yeni imamın başka ev kiraladığını iddia etti.

AK Partili'li vekilin imam kardeşine TBMM'de görev

AK Parti'den milletvekili olan ağabeyi İmran Kılıç tarafından danışman yapılan imam Muhammet Kılıç, kadrosunun halen camide olduğunu savunarak, ‘'Ben hiç bir kimsenin arkasına sığınmıyorum. Kanuni hak ne ise odur, mahalle baskısıyla iş yapmam. Yanlışım varsa şikayet mekanizmaları açık, lojmanı boşaltmıyorum” yanıtını verdi.

'AKRABAYA İŞ SAĞLANIYOR'

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre, CHP 12 Şubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, "Bölge milletvekilimiz, kardeşini TBMM'ye danışman yapıyor. Bu etik değil. Ben bunu eleştirdim ve sosyal medya üzerinden hem partime hem de bana hakaret içerikli cevap verdiler. Bu kadar işsizimiz varken makam kullanarak birinci derece akrabaya iş sağlanıyor'' dedi.

'YENİ İMAM KİRADA OTURUYOR'

Ateş ‘'Bununla da kalmıyor, Meclis'te çalışıyor ama Kahramanmaraş'taki lojmanını boşaltmıyor. Yeni atanan imamımızın ise gözleri görmüyor. Lojmana yerleşemediği için kirada oturmak zorunda kaldı. Bu adaletsizlik. Milletvekilliği gücüne güvenerek hak gaspı yapmak, zalimliğin de en büyüğüdür'' açıklaması yapt

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
ne yani müslüman bi ülkedeyiz papazın danışman olacak hali yokya sahip çıkmak gerek
Gün gelir Allah belalarını verir sözde müslüman geçinen kim varsa Allahın laneti üstlerine olsun
sizin allah ne yapsın. Birde islamı anlatıyorsun demi. hak hukuk kul hakkı anlatırken bile insanın beyninde bir şey kalır. sizin yatacak yeriniz yok be. neymiş anlı secdeye deyiyor diye doğru adam olunmuyor muş. Allah sizi ıslah etsin.
Bu memleketi seviyorum gerçekten. Alenen kul hakkı leblebi niyetine yenebiliyor.
Bu israflara hiç bir ülke dayanamaz
Trump fazla zahmet etmesin öyle görünüyorki bunlar en kısa zamanda TC.nin canına zaten okuyacaklar. Yazık bu millete ya.
herkes memnundur. yerine gelen imam yarın seçim olsa yine bunun abisine oy verir
E NE BEKİYORDUNUZ OKUMUŞ İŞİN EĞİLLERİMİ İŞ BAŞINA GEÇECEK SANIYORDUNUZ BAL TUTAN PARMAĞINI YALAR DEMEMİŞ Mİ ATALARIMIZ NE GÜZEL BİR MEMLEKETİZ İPİNİ KOPARAN BİRİLERİNE YASLANAN BU MEMLEKETE DEVLET ADAMI OLUYOR OKUMAK CAHİL İŞİ KAFAYI KULLANMAK BİRAZ PARA VE ÇEVRE YAPIP MEMELEKETE MİLLET VEKİLİ OL SONRA AKRABA EŞ DOST HEPSİNE İŞ NE GÜZEL DEVRAN YE KÜRKÜM YE HAHAHAHAHA YA BU DEVEYİGÜDERSİNİZ YADA BU MEMLEKETTEN S.... OLUR GİDERSİNİZ BOŞA KONUŞ MAYIN YEMİYENİN MALINI YERLER GERİSİ BAHANE SÖZDE MÜSLÜMANSINIZ LAFA GELİNCE BU MİLLET MÜSLÜMAN İYİ OLUYOR YİYİN DEVLET BÜYÜKLERİM YİYİN BUNLAR HAKEDİY
:)))
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