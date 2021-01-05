AK Partili Mahir Ünal'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar ve 'darbe iması' tartışmalarıyla ilgili açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtlıyor.

Ünal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

DARBE İMASI TARTIŞMALARI

Birileri hala darbenin çözüm olduğuna inanıyor. Türkiye'de darbe mekaniği bitmiştir. Sürekli huzursuzluk yaratmaya çalışıyorlar.

SAĞLAR'IN BAŞÖRÜTÜSÜ AÇIKLAMASI

CHP içinde destekleyen yüzlerce açıklama var.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE REKTÖR TARTIŞMASI

Hukuki ya da yasal bir sorun var mı, yok. HDP'den vekil olup, akademiye dönen biri rektör olsaydı itiraz etmezlerdi. Boğaziçi Üniversitesi'nin ismini lekelememek lazım.

Ayrıntılar geliyor...

