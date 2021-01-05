HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Partili Mahir Ünal'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar ve 'darbe iması' tartışmalarıyla ilgili açıklama

AK Partili Mahir Ünal'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar ve 'darbe iması' tartışmalarıyla ilgili açıklama

05.01.2021 15:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
AK Partili Mahir Ünal'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar ve 'darbe iması' tartışmalarıyla ilgili açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, canlı yayında yaptığı açıklamada 'darbe iması' tartışmalarıyla ilgili net konuştu. Ünal, "Türkiye'de darbe mekaniği bitmiştir." dedi. Ünal, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili de açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtlıyor.

Ünal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

DARBE İMASI TARTIŞMALARI

Birileri hala darbenin çözüm olduğuna inanıyor. Türkiye'de darbe mekaniği bitmiştir. Sürekli huzursuzluk yaratmaya çalışıyorlar.

SAĞLAR'IN BAŞÖRÜTÜSÜ AÇIKLAMASI

CHP içinde destekleyen yüzlerce açıklama var.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE REKTÖR TARTIŞMASI

Hukuki ya da yasal bir sorun var mı, yok. HDP'den vekil olup, akademiye dönen biri rektör olsaydı itiraz etmezlerdi. Boğaziçi Üniversitesi'nin ismini lekelememek lazım.

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bella tatilde! Bella tatilde!
Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!
Dizel partikül filtresi, DPF nedir?Dizel partikül filtresi, DPF nedir?

En Çok Okunan Haberler

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

Çin'den alınan koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklama

Çin'den alınan koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklama

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

Canan Kaftancıoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi

Kaftancıoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret

Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Adalet Bakanı Gül ve İletişim Başkanı Altun'dan 'darbe çağrışımı' tepkisi

Adalet Bakanı Gül ve İletişim Başkanı Altun'dan 'darbe çağrışımı' tepkisi

Meral Akşener'den Fahrettin Koca'ya tepki: Bir doktor olan bakana hiç yakışmadı

Akşener'den Bakan Koca'ya tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.