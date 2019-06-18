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AK Parti'li Meclis üyesi ile yeğeni ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 20:19 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde, arazide terkedilmiş araç içerisinde iki ceset bulundu.

AK Parti'li Meclis üyesi ile yeğeni ölü bulundu

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Karayazı ilçesinde, arazide terkedilmiş araç içerisinde iki ceset bulundu. Yapılan incelemede, cesetlerin AK Parti Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'e ait olduğu belirlendi.
Olay, sabah saatlerinde Karayazı ilçesine bağlı Turnagöl ile Anıtlı mahalleri arasındaki bir arazide meydana geldi. İddiaya göre, arazide terk edilmiş araç içerisinde iki kişinin hareketsiz durduğunu görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin de cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarmanın yaptığı araştırma sonucunda cesetlerin Turnagöl Mahallesi eski Muhtarı ve halen AK Parti Belediye Meclis Üyesi olan Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'e olduğu tespit edildi. Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından iki kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı.
Olayla ilgili Karayazı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

AK Parti'li Meclis üyesi ile yeğeni ölü bulundu

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