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AK Partili milletvekilinin kardeşi Hıdırellez kutlamalarında bıçaklandı

06.05.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde Hıdırellez kutlamalarında eşi, iki çocuğu ve misafiriyle kutlamaları izlemeye giden AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'nin kardeşi Atılay Bekle, iki grup arasında çıkan kavganın arasında bıçaklanarak yaralandı.

AK Partili milletvekilinin kardeşi Hıdırellez kutlamalarında bıçaklandı

İzmir'de baharın müjdecisi Hıdırellez kutlamalarında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı. Bıçaklanan kişinin, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'nin kardeşi Atılay Bekle olduğu öğrenildi.

Konak ilçesi Tepecik Mahallesi'nde dün gece Hıdırellez kutlamaları sırasında alkollü olduğu ileri sürülen iki grup arasında kavga çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

KAVGANIN ORTASINDA KALDI

Eşi, iki çocuğu ve misafiriyle kutlamaları izlemeye giden AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'nin kardeşi Atılay Bekle, kavganın ortasında kaldı.

Bekle, ailesini kavgadan uzaklaştırmaya çalıştığı sırada, bıçaklandı. Özel bir araçla Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekle, tedavisinin ardından bugün taburcu edildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bekle'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, yine kutlamalar sırasında çıkan başka bir kavgada ise AK Parti Konak İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Pekgökçen'in de kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada baldırından hafif yaralandığı öğrenildi. (AA)

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AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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