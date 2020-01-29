HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Parti'li Türkeş, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha ile görüştü

AK Parti'li Türkeş, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2020 16:09 | Son Güncelleme

AK Parti'li Türkeş, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha ile görüştü

Türkiye-Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ile görüştü.

Türkeş ve beraberindeki dostluk grubu üyeleri, Meclis'te Sybiha ile bir araya geldi. Görüşmede konuşan Türkeş, Büyükelçi Sybiha'yı TBMM'de kabul etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye-Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk Grubu kurulurken bütün partilerin ilgisi ve müracaatları olduğunu söyleyen Türkeş, "Bu, parti gözetmeksizin bütün siyasi partilerin Türkiye ile Ukrayna arasındaki bu dostluğu geliştirmekte istekli olduklarını gösteriyor. Dostluk grubunda Meclis'teki 5 siyasi partiden de milletvekilimiz var." dedi.

"Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne her hal ve şartta riayet edilmesi taraftarı olduğunu" vurgulayan Türkeş, "Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını kabul etmedik, etmiyoruz. Bu konuda da bir değişiklik söz konusu değildir. Bu konuda kararlılığımızı ve ısrarımızı devam ettireceğiz." diye konuştu.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha ise sözlerine Türkçe, Elazığ'da yaşanan depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek başladı.

"Türkiye ve Ukrayna'nın birbirini tamamlayan iki ülke" olduğunu belirten Sybiha, "Ülkelerimiz ve halklarımızın önünde var olan meseleler neredeyse aynı. Birbirimize zannettiğimizden daha yakınız, iş birliğine açığız. Bu iş birliğini güçlendirmeye istekliyiz." dedi.

Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek verdiği ve Kırım'ın işgalini kabul etmediği için şükranlarını ileten Sybiha, Türk milletvekilleriyle bir arada olmak memnuniyet duyduğunu belirtti.

Görüşmeye, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ile İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karamollaoğlu'ndan Trump'ın Ortadoğu barış planına tepkiKaramollaoğlu'ndan Trump'ın Ortadoğu barış planına tepki
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş TBMM Türkiye-Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha

En Çok Okunan Haberler

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Diğer Haberler
Karamollaoğlu'ndan Trump'ın Ortadoğu barış planına tepki

Karamollaoğlu'ndan Trump'ın Ortadoğu barış planına tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum tatiline tepki

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum tatiline tepki

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Rusya'ya net mesaj: Sabrımız tükeniyor

Meclis Başkanı'ndan Elazığ depremi için yardım kampanyası talimatı

Meclis'te 'Elazığ depremi' talimatı

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Belçika'ya çok sert tepki

Türkiye'den çok sert tepki: İbret verici, İki yüzlülük

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.