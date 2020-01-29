AK Parti'li Türkeş, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha ile görüştü

Türkiye-Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ile görüştü.

Türkeş ve beraberindeki dostluk grubu üyeleri, Meclis'te Sybiha ile bir araya geldi. Görüşmede konuşan Türkeş, Büyükelçi Sybiha'yı TBMM'de kabul etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye-Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk Grubu kurulurken bütün partilerin ilgisi ve müracaatları olduğunu söyleyen Türkeş, "Bu, parti gözetmeksizin bütün siyasi partilerin Türkiye ile Ukrayna arasındaki bu dostluğu geliştirmekte istekli olduklarını gösteriyor. Dostluk grubunda Meclis'teki 5 siyasi partiden de milletvekilimiz var." dedi.

"Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne her hal ve şartta riayet edilmesi taraftarı olduğunu" vurgulayan Türkeş, "Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını kabul etmedik, etmiyoruz. Bu konuda da bir değişiklik söz konusu değildir. Bu konuda kararlılığımızı ve ısrarımızı devam ettireceğiz." diye konuştu.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha ise sözlerine Türkçe, Elazığ'da yaşanan depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek başladı.