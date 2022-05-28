HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Partili Ünal'dan 'Kılıçdaroğlu'nun iddiaları' hakkında açıklama: 'Gazeteci haberleştirecek, suç kapsamına girmiyor'

AK Partili Ünal'dan 'Kılıçdaroğlu'nun iddiaları' hakkında açıklama: 'Gazeteci haberleştirecek, suç kapsamına girmiyor'

28.05.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Sosyal Medya Yasası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ünal, konuşmasında yasanın Anayasa'ya aykırı olmadığını vurgulayarak Gelişmiş demokrasilerde bu tarz düzenlemeler yapılıyor. Almanya bu konuda daha sert tedbirler getirdi" sözlerini kullandı. Muhalefetin eleştirilerine de yanıt veren Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını tabii ki gazeteci haberleştirecek. Bu suç kapsamına girmiyor" diye konuştu.

AK Partili Ünal'dan 'Kılıçdaroğlu'nun iddiaları' hakkında açıklama: 'Gazeteci haberleştirecek, suç kapsamına girmiyor'

AK Parti ve MHP, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeler içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Tartışmalara yol açan teklifle ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan açıklamalar geldi. Ünal, dezenformasyonu 'kamu barışına karşı suçlar' başlığı altında ele aldıklarını söyleyerek yasaya ilişkin 'ifade özgürlüğünün ihlali' iddialarına yanıt verdi. Dezenformatik bilgiye yargının karar vermesi gerektiğinin kararlaştırıldığına değinen Ünal, "İfade hakkı, eleştiri ve basın özgürlüğü herhangi bir şekilde kısıtlanmasın diye böyle bir düzenleme yaptık" dedi.

thumbs_b_c_10d0a87cf217be4aae6114fd5378174f

"DEZENFORMASYONA YARGI KARAR VERSİN"

Yeni yasa teklifini NTV canlı yayınında değerlendiren Ünal'ın açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:

  • Dezenformasyonun ceza ile engellenemeyeceğini bütün dünya kabul ediyor ama bunun suç olduğunu da kabul ediyorlar.

  • Sosyal medya teklifi gibi özellikle Avrupa'da da benzer düzenlemeler yapılıyor. Bakın biz, dezenformasyonu 'kamu barışa karşı suç'lar başlığı altında ele aldık. Biz eğer kişilere yönelik suç başlığı altında ele alsaydık o zaman ifade özgürlüğünün ihlali söz konusu gibi iddialar ortaya atılabilirdi.

  • İfade hakkı, eleştiri ve basın özgürlüğü kısıtlanmasın diye böyle bir çalışma yapıyoruz.

  • Anayasa'ya aykırı olabilmesi için öncelikle diğer yasalarda karşılık bulmaması gerekiyor ya da basın özgürlüğünü doğrudan kısıtlayıcı niteliğe sahip olması gerekiyor. Gelişmiş demokrasilerde bu tarz düzenlemeler yapılıyor. Almanya bu konuda daha sert tedbirler getirdi.

  • Bir bilginin dezenformatik olduğunu kim belirleyecek? Bir bilginin yalan olduğunu kim belirleyecek? Bu konuda uzun süre tartışıldı. Bu konuda bir kurul mu kurulmalıdır yoksa başka bir mekanizmanın mı oluşturulması gerekir, burada son derece demokratik yani bütün gelişmiş demokrasilerde olduğu gibi çok doğru bir karar verildi. Ve denildi ki bir bilginin gerçek olup olmadığına, gerçeğe aykırı bilgi nedir buna yargı karar versin.

"HEPİMİZİ TEHDİT EDİYOR"

  • Peki yargı buna nasıl karar versin? Bilgiyi alenen yayma suçu nasıl teşekkül edecek? Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu 3 kademeye bağladık ki suçun teşekkülü niteliği ve karar vericinin bununla ilgili kararında bir belirsizlik ortaya çıkmasın. İkinci bir şey yaptık. Ceza muhakeme kanununa bunu 7. madde olarak ekleyerek ifade özgürlüğüne temas eden hususlarda temyiz yolunu açarak eğer bu konuda bir hâkim kararı olmasına rağmen temyize gitme yolunu da ifade özgürlüğünün korunması konusunda gerekli hukuki altyapıyı oluşturduk. İfade hakkı, eleştiri ve basın özgürlüğü herhangi bir şekilde kısıtlanmasın diye böyle bir düzenleme yaptık."

  • Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını tabii ki gazeteci haberleştirecek. Bu suç kapsamına girmiyor.

  • Dezenformasyon hepimizi tehdit eden bir durum. Dezenformasyon ya suç kararını da yargı verecek. Ama kalkıp daha ilgili düzenlemeyi okumamış, çıkıp 'vatandaşın sesini kısıyorsunuz' diyorlar.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan 'rekor'dan sonra açıkladı! 'Çok daha farklı gelişmeler olacak'Erdoğan 'rekor'dan sonra açıkladı! 'Çok daha farklı gelişmeler olacak'
Bu et döner 1 TL! Restoranda izdiham yarattı... Kuyruğun sonu görünmediBu et döner 1 TL! Restoranda izdiham yarattı... Kuyruğun sonu görünmedi
Erdoğan'dan sert tepki! 'Kimlerle pazarlık yaptıkları ortaya çıkacak'Erdoğan'dan sert tepki! 'Kimlerle pazarlık yaptıkları ortaya çıkacak'

En Çok Okunan Haberler

Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle....

Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle....

Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! 28 gün karantina...

Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! 28 gün karantina...

Kamuda 5 bin kişi işe alınacak

Kamuda 5 bin kişi işe alınacak

Çocuklarını balkondan atmıştı! Kahreden neden ortaya çıktı

Çocuklarını balkondan atmıştı! Kahreden neden ortaya çıktı

Gurbetçiler akın akın gelmeye başladı

Gurbetçiler akın akın gelmeye başladı

Adana'da 'Sıkıysa Yakala' filmi gerçek oldu! Detaylar şoke etti

Adana'da 'Sıkıysa Yakala' filmi gerçek oldu! Detaylar şoke etti

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü müzede skandal! Eser kaçakçılığına...

Dünyaca ünlü müzede skandal! Eser kaçakçılığına...

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Öğretmen öğrencisiyle evinde cinsel ilişkiye girerken...

Öğretmen öğrencisiyle evinde cinsel ilişkiye girerken...

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.