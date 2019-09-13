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AK Parti'li vekiller, Sadettin Aka'nın cenaze törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 18:21 | Son Güncelleme

AK Parti milletvekilleri Binali Yıldırım, İsmet Yılmaz ve Ahmet Arslan, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ne atanan Suat Hayri Aka'nın dün yaşamını yitiren babası Sadettin Aka'nın Bitlis'teki cenaze törenine katıldı.

AK Parti'li vekiller, Sadettin Aka'nın cenaze törenine katıldı

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA) - AK Parti milletvekilleri Binali Yıldırım, İsmet Yılmaz ve Ahmet Arslan, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ne atanan Suat Hayri Aka'nın dün yaşamını yitiren babası Sadettin Aka'nın Bitlis'teki cenaze törenine katıldı.
Muş'tan kara yoluyla Bitlis'in Tatvan ilçesine gelerek, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ne atanan Suat Hayri Aka'nın babasının evine giden AK Parti'li vekiller, burada bir süre kaldıktan sonra İbadullah Camii'ne geçti. Cenazeye AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler ile HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, eski Devlet Bakanı Edip Safter Gaydalı, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen, Vali Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.
Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Sadettin Aka'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Ahlat ilçesindeki Kalender Mezarlığı'na götürüldü. Dualar eşliğinde defnedilen Aka'nın cenazesinde konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Allah mekanını cennet eylesin. Taksiratını affetsin. Biz de böyle bir günle karşı karşıya geldiğimizde Rabb'im rahmetiyle muamele eylesin. O artık uhre aleminde, biz dünya alemindeyiz. Hepimiz şunu iyi biliyoruz; hepimiz bu dünyada misafiriz. Asıl gideceğimiz yer uhredir, ahirettir aynen bir yolculuk gibi. Yolculukta nasıl bir ağaç gölgesinde biraz dinlenme mesafesinde kalıyorsak dünya hayatını da Allah'ın resulü böyle tarif ediyor. Değerli Aka ailesine başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin. Kalanlara hayırlı ömür versin. Sadettin amcanın da mekanı cennet olsun. Cemaatten de Allah razı olsun" diye konuştu.
Daha sonra Aka ailesine başsağlığı dileğinde bulunan milletvekilleri, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'yi makamında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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AK Parti'li vekiller, Sadettin Aka'nın cenaze törenine katıldıAK Parti'li vekiller, Sadettin Aka'nın cenaze törenine katıldıAK Parti'li vekiller, Sadettin Aka'nın cenaze törenine katıldıAK Parti'li vekiller, Sadettin Aka'nın cenaze törenine katıldı

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