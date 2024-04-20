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AK Partili Zeybekci'den tartışma yaratacak İsrail sözleri: Katliamı kınıyoruz eyvallah! Ama serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
20.04.2024 08:28
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Türkiye, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlar nedeniyle geçtiğimiz günlerde bir takım kısıtlamalara gitmiş, kararı Ticaret Bakanlığı duyurmuştu. Kısıtlamaların daha da artması gündemdeyken AK Parti Ekonomi İşleri Sorumlusu Nihat Zeybekci'nin İsrail ile ilgili yaptığı açıklama tartışma konusu oldu. Zeybekci, "Katliamı kınıyoruz eyvallah ama İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke." dedi.

AK Partili Zeybekci'den tartışma yaratacak İsrail sözleri: Katliamı kınıyoruz eyvallah! Ama serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılar nedeniyle Türkiye birçok kez İsrail'e tepki göstermişti. Yerel seçimin ardından da Ticaret Bakanlığı harekete geçerek İsrail'e uygulanacak kısıtlamaları madde madde duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı konuşmada "İsrail’e yönelik ilave tedbirler aldık. Gazze’ye kesintisiz, engelsiz ve yeterli miktarda insanı yardım ulaştırılıncaya kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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"HASSAS OLMAMIZ GEREKİYOR"

Kamuoyunun sıcak konusu İsrail'le ticaretle ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcı ve Ekonomi İşleri Sorumlusu Nihat Zeynekci'den tartışma yaratacak sözler geldi. İzmir'de mermer ve doğaltaş fuarında konuşan Zeybekci'nin, "İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke, yani 6 satıp 1 aldığımız bir ülke. O anlamda, daha hassas olmamız gerektiğine inanıyorum." sözleri gündem oldu.

Zeybekci'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"İsrail'de çok önemli bağlantıları olan arkadaşlarımız da var. Yani, eyvallah, İsrail'in Filistin'de, Gazze'de müslümanlara yaptığı soykırımı, katliamı, bebek katliamını, nefretle, şiddetle kınıyoruz, eyvallah, buna diyecek hiçbir şey yok ama diğer taraftan da ticaretin hiç kimseye zarar vermeyen bölümleriyle ilgili de.. çünkü bizim İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke, yani 6 satıp 1 aldığımız bir ülke. O anlamda, daha hassas olmamız gerektiğine inanıyorum. Bununla ilgili de arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Ekonomi koordinasyonuyla, ilgili bakanlarımızla, bunu gündeme alıp biraz daha hassas bir ayardan geçmesi gerektiğine, ben şahsi olarak inanıyorum."


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Anahtar Kelimeler:
İsrail Nihat Zeybekci ticaret
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