AK Parti'nin Aydın Mitingi

Bugün MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla MHP'lileri tebrik etti. MHP'nin kurulduğu 1969'dan itibaren hep ülkenin ve milletin birliğine, beraberliğine, devletin bekasına sahip çıkmış bir parti olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bütünlüğüne yönelik saldırıların yoğunlaştığı her dönemde MHP'li kardeşlerimiz, başta Sayın Bahçeli olmak üzere canları pahasına milletine, devletine sahip çıkmıştır. Her yerde olduğu gibi burada da yolunu kaybedenler, kendilerine başka mecra arayanlar elbette olmuştur ama gençlik yıllarımızdan beri bizim bildiğimiz, tanıdığımız, aralarında dostlarımızın, arkadaşlarımızın olduğu o damar her zaman dimdik ayakta kalmıştır. Bugün de Sayın Bahçeli'nin liderliğinde dimdik ayaktadır. 15 Temmuz'da Feto ihanet çetesinin teröristleri devletten gasbettikleri uçaklarla, helikopterlerle, tanklarla, silahlarla eşkıyalığa başladıklarında karşılarında milletimizin tüm fertleriyle birlikte AK Parti ile MHP ile birlikte bu Cumhur İttifakı'nı bulmuşlardır. Şehitlerimizin, gazilerimizin arasında bu iki partiye mensup, gönül vermiş kardeşlerimizin olduğunu biliyoruz. Biz de darbe gecesi sokaklarda, meydanlarda başlayan bu yol arkadaşlığını siyaset sahasına taşımayı görev bildik."