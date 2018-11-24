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AK Parti'nin belediye başkan adayları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 17:33 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığına, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler aday gösterildi

AK Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda, partisinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayının Hilmi Güler olduğunu açıkladı.

Güler'in adaylığı, üç dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürütmesi bakımından siyasi tecrübesi nedeniyle kentte olumlu karşılandı.

Ordulu vatandaşlardan Fevzi Ergelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu için çalışan kim olursa olsun onu destekleyeceklerini söyledi.

Güler'in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürütmesi sebebiyle tecrübeli bir isim olduğunu vurgulayan Ergelen, "Hilmi Güler tecrübeli birisi. Ordu için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kendisinin çalışacağından da eminim." dedi.

Esnaf Resul Kar da Hilmi Güler'in bürokraside tanınmış bir isim olduğuna işaret ederek, Ordu için her şeyin güzel olmasını diledi.

- Hilmi Güler'in öz gemişi

Hilmi Güler, 15 Temmuz 1949'da Ordu'da doğdu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden mezun olan Güler, yüksek lisans ve doktorasını da aynı üniversitede tamamladı.

Türk Uçak Sanayisi'nde proje mühendisi ve grup başkanı, TÜBİTAK'ta Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü, Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Başbakanlık Başmüşaviri, ERDEMİR ve İGDAŞ'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza olarak görev yaptı.

AK Parti kurucu üyesi olan Güler, 22. Dönem Ordu Milletvekilliği ile 58, 59 ve 60. hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü.

Güler, ayrıca Turkcell Yönetim Kurulu üyesidir.

Evli ve iki çocuk babası olan Güler, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

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