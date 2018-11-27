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AK Parti'nin belediye başkan adayları

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2018 13:08 | Son Güncelleme

Uşak Belediye Başkanlığına, AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın aday gösterildi

AK Parti'nin Uşak Belediye Başkan adayı, AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında Uşak Belediye Başkanlığına Mehmet Çakın'ı aday gösterildiğini açıkladı.

AK Parti Uşak İl Başkanlığı görevini yaklaşık 11 aydır yürüten Çakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilgi, birikim ve tecrübesini şehrine aktaracağını söyledi.

Kendisine bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Çakın, "Kentimizin daha da gelişmesi, AK Parti yatırımlarının katlanarak artması için çalışacağız. Ak belediyecilik hizmet bayrağını daha da yukarılara taşıyacağına inancımız tam. Parti teşkilatlarımızla bir bütün olarak kentimiz için en iyisini yapmaya hazırız." dedi.

- Çakın'ın öz geçmişi

Mehmet Çakın, 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini bitiren Çakın 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları kurucu üyesi olan Çakın, İstanbul'da il genel meclisi üyeliği de yaptı.

MÜSİAD Uşak Şubesi Kurucu Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Çakın, evli ve iki çocuk babası.

İyi derecede İngilizce bilen Çakın, 22 Ocak 2018'den itibaren AK Parti Uşak İl Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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