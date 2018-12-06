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AK Parti'nin belediye başkan adayları

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2018 14:12 | Son Güncelleme

AK Parti'nin Isparta Belediye Başkan adayı ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen oldu

AK Parti'nin Isparta Belediye Başkan adayının, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ITSO) Şükrü Başdeğirmen olduğu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, AK Parti'nin Isparta Belediye Başkan adayının, ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen olduğunu duyurdu.

ITSO Başkan Vekili Mustafa Tutar, yaptığı açıklamada, Başdeğirmen'e hizmet yolunda yüklendiği bu görevde başarı diledi.

Başdeğirmen'in iş hayatı boyunca başarılı çalışmalarda bulunduğunu ifade eden Tutar, şunları kaydetti:

"Başdeğirmen'in 18 yıldır odamıza verdiği başarılı hizmetlerin, gerçekleştirdiği vizyoner projelerin daha fazlasını Isparta Belediye Başkanlığı görevinde de gerçekleştireceğinden hiç şüphemiz yoktur. Şükrü Başdeğirmen'i çıktığı bu yolda destekliyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası camiasından çıkmış, ekonomik ve ticari hayat başta olmak üzere Isparta'ya hizmet etmiş değerli bir insanı, AK Parti'nin belediye başkan adaylığına layık gördüğü için şükranlarımızı sunarız."

- Başdeğirmen'in öz geçmişi

Şükrü Başdeğirmen, 1962'de Isparta'da doğdu. Süleyman Demirel Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Başdeğirmen, bir dönem Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulundu. 2001'den itibaren Isparta Ticaret ve Sanayi Odasında çeşitli görevlerde yer alan Başdeğirmen, 2013 yılından bu yana Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

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