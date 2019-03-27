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AK Parti'nin Bolu mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 15:00 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: - "Siz siyaset sahnesinde kalmak için ötekinden berikinden medet umun, Recep Tayyip Erdoğan başını aldı gidiyor. Dünya onun önünü kesmeye çalışıyor, başaramayacaklar. Evelallah arkamızda hak ve millet olduğu sürece bizim önümüzde duramayacaklar"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Siz siyaset sahnesinde kalmak için ötekinden berikinden medet umun, Recep Tayyip Erdoğan başını aldı gidiyor. Dünya onun önünü kesmeye çalışıyor, başaramayacaklar. Evelallah arkamızda hak ve millet olduğu sürece bizim önümüzde duramayacaklar." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen AK Parti'nin Bolu mitinginde konuşan Turhan, hizmet siyasetinin mimarı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde ülkenin her köşesinin ulaşılabilir olduğunu, sağlık ve eğitim hizmetlerinin yapıldığını söyledi.

Dağları delip vadileri aştıklarını, İstanbul Boğazı'nın altından, üstünden geçtiklerini, körfezleri büyük asma köprülerle geçtiklerini vurgulayan Turhan, şimdi 1915 Çanakkale Köprüsü'nü yaptıklarını dile getirdi.

Düşmanların 1918 yılında bu ülkeyi işgal etmek için Çanakkale'ye geldiğini aktaran Turhan, "Ama kahraman Mehmet'im bu tehdide güldü geçti. Vurdu, aktı gitti. Bugün farklı şekilde geliyorlar. Terör, fitne, fesatla, içimize sızarak geliyorlar. Bu ülkeyi çökertmek için, kalkınan, gelişen, büyüyen Türkiye'yi hazmedemiyorlar." diye konuştu.

Turhan, karşılarına bir ittifakın çıktığını, CHP ile Saadet Partisi'nin aynı çuvalın içinde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Söylemler ve eylemler nerede kaldı? 'Milliyetçiyim, mukaddesatçıyım, vatanı, bayrağı, milletimi seviyorum.' diyen kişi, vatan hainleriyle aynı çuvalın içinde. Bu nasıl iş? Bunu kime anlatacaksın, bu aklı nereden alıyorsun? Bu millet bunu yer mi? Yemez. Bu millet ariftir, aklıselimle hareket eder. Bugüne kadar 14 seçimdir mağlup oldun, hala siyaset sahnesinde kalmak için başkalarından medet umuyorsun. Yazıklar olsun. Bir akıl, fikir, proje üretin, bu millet için Allah rızası için bir şeyler söyleyin. Siz siyaset sahnesinde kalmak için ötekinden berikinden medet umun, Recep Tayyip Erdoğan başını aldı gidiyor. Dünya onun önünü kesmeye çalışıyor, başaramayacaklar. Evelallah arkamızda hak ve millet olduğu sürece bizim önümüzde duramayacaklar."

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