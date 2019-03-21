AK Parti'nin Eskişehir mitingi

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ellerinden gelse Türkiye'yi yeniden siyasette kişiliksiz, ekonomide 70 sente muhtaç, savunma sanayisinde de tümüyle dışarıya bağımlı hale getirecekler ama beyhude çabalıyorlar. Bu millet bir daha o sefalet günlerinin geri gelmesine asla izin vermeyecek." dedi. Erdoğan, partisince Valilik Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Konuşmasına, "(Sufilere sohbet gerek, Ahilere ahret gerek, Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni) işte böyle diyen Yunus Emre gibi özlem duyduğum Eskişehir" ifadeleriyle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Eskişehirlileri selamladı. Tüm ilçeleri de tek tek sayarak selamlayan Erdoğan, bugünün Balkanlar'dan Türkistan'a kadar muazzam bir coğrafyanın sevinçle karşıladığı Nevruz Günü olduğunu belirterek, "Biz de buradan, Eskişehir'den başlayarak tüm Anadolu'nun, tüm coğrafyamızın Nevruz Bayramı'nı hep birlikte tebrik ediyoruz." diye konuştu. Eskişehir'in "şehirlerden bir şehir olmadığı"na değinen Recep Tayyip Erdoğan, "Bu topraklar Aziz Mahmud Hüdai'yi, Şeyh Sücaeddin-i Veli'yi, Dursun Fakih'i yetiştiren topraklardır. Burası Seyyit Battal Gazi'nin şehit düştüğü topraklardır, burası Milli Mücadele ruhunun istiklal aşkıyla şahlandığı topraklardır." ifadesini kullandı.

İlk yerli otomobil Devrim'in de bu topraklarda üretildiğine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti: "Fakat ne hazindir ki bu proje tıpkı Nuri Demirağ'ın uçak fabrikası gibi, tıpkı Nuri Killigil'in modern silah ve cephane fabrikası gibi yerli ve milli olana tahammül edemeyen Cumhuriyet Halk Partisi tarafından sabote edildi. Nuri Demirağ'ın başına gelenlerin en önemli sebebi, dönemin tek parti yönetiminin yani Cumhuriyet Halk Partisinin kendisini rakip olarak görmesidir. Demiryolları inşaatlarının biz hükümete gelene kadar adeta dondurulmuş olmasının sebebi, milletimize bu hesaplı, hızlı ve konforlu ulaşım aracının çok görülmüş olmasıdır." Merhum Başbakan Adnan Menderes'in GAP için Amerika'ya kredi almaya gittiğinde "Biz Fırat ve Dicle üzerine baraj yapılmasını istemiyoruz." cevabıyla karşılaştığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Keban Barajı'na ne dediler biliyor musun o CHP zihniyeti? 'Kurbağalara göl mü yapıyorsunuz, elektriği toprağa mı vereceksiniz?', bu şekilde karşı çıktılar. Böyle vizyonsuz liderlere sahip CHP. Bu CHP sözcüleri 'Bu kadar enerjiyi toprağa mı vereceksiniz?' ifadeleriyle senelerce Keban Barajı'nı eleştirmişlerdir. İstanbul'a bugünkü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapılırken rahmetli Demirel zamanında 'Buradan mutlu azınlık geçecek' diyecek kadar kendi halkından nefret eden bir zihniyet, yıllarca bu ülkenin yakasından düşmemiştir. Aynı kafa Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne de Özal orayı yaptığı zaman, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de biz yaptığımız zaman, denizin altından Marmaray'ı geçirdiğimiz zaman, denizin altından Avrasya Tüneli'ni geçirdiğimiz zaman, hızlı trenlere de bölünmüş yollara da daha pek çok esere de bu CHP zihniyeti karşı çıkmışlardır. Niye biliyor musunuz? Çünkü yapılan işlere onların hayalleri bile yetişemiyor da ondan."