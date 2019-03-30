AK Parti'nin Kağıthane mitingi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimi patlıcan, domates, patates, biberle mi aldatacaksınız? Bu millet 'Çanakkale geçilmez' dediği zaman bir tas çorbaya talim etmiştir. Bay Kemal de zannediyor ki bunları söylersem bu milleti aldatırım. Bu ülkede ne patlıcan ne patates ne domates sıkıntısı var." dedi. Erdoğan, partisince Sultan Selim Mahallesi'nde düzenlenen Kağıthane mitinginde, Kağıthane'nin desteğini hep aldığını ifade ederek, "İnşallah yarın rekor bir oyla Kağıthane'nin tercihinin yine hizmet siyasetinden, gönül belediyeciliğinden yana olacağını karşımda görüyorum. İstanbul'un yönetimine talip olup da Kağıthane'yi Kağıttepe olarak bilecek kadar bu şehirden uzak olanlara derslerini bir kez daha vereceğinize inanıyorum." diye konuştu. Seçim döneminin hem yurt içinde hem de yurt dışında Türkiye'ye yönelik niyetlerin, heveslerin, projelerin tüm açıklığıyla ortaya çıkmasına vesile olduğunu dile getiren Erdoğan, katılımcılara şöyle seslendi:

"Biz belediye başkanlarımızı seçeceğimizi sanırken, meğer birileri bu seçimi ülkemizin başına çorap örme, birileri de intikam ve rövanş aracı haline getirmek istiyormuş. Bazı televizyon programlarında ekonomiden bahsediyorlar. Biz yerel seçim mi yapıyoruz yoksa genel seçim mi yapıyoruz? Ekonominin patronu şu anda Türkiye'de bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak benim, kabinem, ekonomiyi biz yönetiyoruz, belediye başkanları mı ülkenin ekonomisini yönetecek? Hazine ve Maliye Bakanını mı bunlar seçiyor yoksa herhangi bir ile, ilçeye belediye başkanı mı seçiyor? Hepinizin zaten bunları çok iyi bildiğine inanıyorum. İstiyorum ki sandıkta yarın öyle bir ders verin ki milletime bir daha bu yalanları söylemeye devam etmesinler. Çünkü atalarımızın güzel bir sözü var, '180 kere de tekrar etsen fayda var.' Anlatacağız, bildiklerinizi bilmeyenlere söylememiz lazım." Erdoğan, bu seçimin bir beka seçimi olduğunu söylediklerinde birilerinin dudak bükerek "O kadar da değil." dediklerini aktararak, "Bunu söyleyenler, Kandil'den gelen mesajları, Kandil'in emrindeki partinin seçim stratejisini diğer partilerin listelerinden gösterdiği terör örgütü mensubu belediye meclis üyesi adaylarını görünce inanıyorum ki ikna olmuşlardır. Şu anda Türkiye'de maalesef bu seçimde Kandil değerlendirme yapıyor, Pensilvanya değerlendirme yapıyor. Oradan gelen talimatlarla listeler hazırlanıyor. Belediye başkan adayları, belediye meclis listeleri buna göre hazırlanıyor." diye konuştu.