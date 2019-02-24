AK Parti'nin Kayseri mitingi

KAYSERİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ben milletime bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. 31 Mart'ta gelin bunlara dersini toptan verelim. 'Kürdistan'da oylar HDP'ye, batıda da AK Parti ve MHP'yi yok etmek için çalışacağız.' diyorlar. Öyleyse biz daha çok çalışacağız ve bunları sandığa gömeceğiz." dedi.

Erdoğan, partisince Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Alandaki vatandaşlara, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde gazeteci Savaş Ay'ın yaptığı programı izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ben bunları konuşmaktan bıktım, utanıyorum, milletime havale ediyorum. Ekranları başında izleyen tüm milletime sesleniyorum. 31 Mart'ta işte bu CHP'ye, bu Kılıçdaroğlu'na ve onun, terör örgütünün destekçisi olan parti ile nasıl sırt sırta girdiğini gösterelim. Şu anda beraber oldukları partinin eş başkanı ne diyor, biliyor musunuz? Çok enteresan, 'Biz Kürdistan'da oylarımızı HDP'ye vereceğiz.' Türkiye'de, 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Peki bu bay Kemal, bu açıklamayı yapanlarla nasıl oluyor da beraber yürüyor? Bu İYİ Parti nasıl oluyor da bu ülkeyi bölmek isteyenlerle beraber yürüyor? Ben milletime bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. 31 Mart'ta gelin bunlara dersini toptan verelim. 'Kürdistan'da oylar HDP'ye, batıda da AK Parti ve MHP'yi yok etmek için çalışacağız.' diyorlar. Öyleyse biz daha çok çalışacağız ve bunları sandığa gömeceğiz."