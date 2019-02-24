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AK Parti'nin Kayseri mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 17:00 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2) - "Ben milletime bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. 31 Mart'ta gelin bunlara dersini toptan verelim. 'Kürdistan'da oylar HDP'ye, batıda da AK Parti ve MHP'yi yok etmek için çalışacağız.' diyorlar. Öyleyse biz daha çok çalışacağız ve bunları sandığa gömeceğiz"

KAYSERİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ben milletime bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. 31 Mart'ta gelin bunlara dersini toptan verelim. 'Kürdistan'da oylar HDP'ye, batıda da AK Parti ve MHP'yi yok etmek için çalışacağız.' diyorlar. Öyleyse biz daha çok çalışacağız ve bunları sandığa gömeceğiz." dedi.

Erdoğan, partisince Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Alandaki vatandaşlara, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde gazeteci Savaş Ay'ın yaptığı programı izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ben bunları konuşmaktan bıktım, utanıyorum, milletime havale ediyorum. Ekranları başında izleyen tüm milletime sesleniyorum. 31 Mart'ta işte bu CHP'ye, bu Kılıçdaroğlu'na ve onun, terör örgütünün destekçisi olan parti ile nasıl sırt sırta girdiğini gösterelim. Şu anda beraber oldukları partinin eş başkanı ne diyor, biliyor musunuz? Çok enteresan, 'Biz Kürdistan'da oylarımızı HDP'ye vereceğiz.' Türkiye'de, 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Peki bu bay Kemal, bu açıklamayı yapanlarla nasıl oluyor da beraber yürüyor? Bu İYİ Parti nasıl oluyor da bu ülkeyi bölmek isteyenlerle beraber yürüyor? Ben milletime bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. 31 Mart'ta gelin bunlara dersini toptan verelim. 'Kürdistan'da oylar HDP'ye, batıda da AK Parti ve MHP'yi yok etmek için çalışacağız.' diyorlar. Öyleyse biz daha çok çalışacağız ve bunları sandığa gömeceğiz."

Tüm coğrafi bölgelerde daha çok çalışacaklarını belirten Erdoğan, Kayseri'ye yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Kentte sağlık alanında 32 ayrı tesisin yapım ve ihale sürecinde olduğunu anlatan Erdoğan, "Kayseri'de 17 bin 790 konutluk projeyi hayata geçirdik. İmar barışıyla 136 bin Kayserili vatandaşımızın sıkıntısını çözdük. Gıyasiye Medresesi, Melikgazi Hunat Hatun Medresesi ve Kümbeti'nin de aralarında bulunduğu 122 ata yadigarı eseri restore ettik. Vezirhan ve Reşadiye camilerinin restorasyonu devam ediyor." diye konuştu.

- Kayseri'ye yeni terminal binası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidara geldiklerinde ulaşımda 83 kilometrede devraldıkları bölünmüş yol uzunluğuna 532 kilometre daha ilave ettiklerini dile getirdi.

Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattına bağlantılı olarak Yerköy-Kayseri arasında da bir yüksek hızlı tren hattının proje çalışmasına başlandığını bildiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayseri için çok önemli olan bir diğer hızlı tren projemiz ise Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri hızlı tren projesidir. Hem yolcu hem de yük taşımacılığı yapılacak hattın sondaj çalışmaları bu yıl içerisinde tamamlanacak. Kayseri-Niğde-Mersin-Osmaniye demiryolu hattını ve Ankara-Kırıkkale-Sivas demiryolu hattını da elektrikli hale getirerek modernize ediyoruz. İki hattın modernizasyonunu da bu yıl bitiriyoruz. Kayseri-Boğazköprü Lojistik Merkez projemizin birinci etabı tamamlandı, ikinci etap yapımı için de ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. Anafartalar-Palas Raylı Sistem Hattı'nın birinci etabı olan Anafartalar Yüksek Hızlı Tren Garı bölümünün projeleri bitti, yakında inşasına başlıyoruz."

Erdoğan, Kayseri Havaalanı'nın yolcu trafiğinin 16 yıl önce 324 bin iken geçen yıl 2 milyon 189 bine ulaştığına dikkati çekerek, "Kayseri Havalimanımızın mevcut terminal binası artık bu yoğunluğu kaldıramıyordu hemen kolları sıvadık ve Kayseri Havalimanımıza yeni bir terminal binası yapmak için çalışmalara başladık. Kayseri'ye 8 baraj ve 4 gölet inşa ettik,. 3 de baraj inşa ediyoruz." bilgilerini verdi.

(Sürecek)

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Kayseri miting Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erd

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