AK Parti'nin Konya mitingi

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partilerinin tek sahibinin millet olduğunu; bunun dışında, unvanları ne olursa olsun, görevi partiye hizmet etmek olanların bulunduğunu belirterek, "Şahsım da bu büyük davanın, yani millete ve ülkeye hizmet davasının sadık bir neferidir, o kadar." dedi.

Erdoğan, partisince Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, davasını merkeze alan ve bunun çevresinde kendisini yenileyen bir parti olduğunu söyledi.

Partisinin tek sahibinin milletin ta kendisi olduğuna, bunun dışında, unvanları ne olursa olsun, görevleri AK Parti'ye hizmet etmek olanların bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şahsım da bu büyük davanın, yani millete ve ülkeye hizmet davasının sadık bir neferidir, o kadar. Buradan milletime sesleniyorum ve diyorum ki: Kendi partinize, AK Parti'ye 31 Mart'ta sahip çıkın. Buna 'Eyvallah mı?' Hem de öyle bir sahip çıkın ki Tapduk Emre'nin dergahından içeriye eğri odun sokmayan Yunus Emre gibi biz de AK Parti'nin kapısından içeriye tek bir yanlış kişinin girmesine müsaade etmeyelim. Buna dikkat edelim. Niyet hayır, akibet hayır. Bizim niyetimiz, ülkemiz ve milletimiz için sadece hayırdan ibarettir. Akıbetimizin de hayırla neticeleneceğinden şüphe duymuyoruz." diye konuştu.