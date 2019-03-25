AK Parti'nin Muş mitingi

MUŞ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güneyimizde kurulmaya çalışılan terör koridorunun önünü tamamen kesmek için bu seçimden güçlü çıkmak mecburiyetindeyiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Muş'a doğal gazı getirdiklerini ve vatandaşların kullanmaya başladığını belirten Erdoğan, bu yıl Bulanık'a, 2021'de Malazgirt'e, 2022'de ise Korkut'a doğal gazı verileceğini söyledi. Muş'ta 13 ata yadigarı eserin restorasyonunun yapıldığını anımsatan Erdoğan, şehri hak ettiği konuma taşımak için daha fazla çalışacaklarını ve mücadele edeceklerini bildirdi. Erdoğan, hedeflerinin gerçeğe dönüşmesi için partililerden 31 Mart seçimlerinde çok çalışmalarını isteyerek şöyle konuştu: "Bu seçimler sadece belediye değil, aynı zamanda beka seçimidir. Burada bildiğim kadarıyla adayların içerisinde bir tanesi var ki buradan Ağrı'ya gitmişti. Ağrı'da aday oldu, seçim kazandı, orada durmadı. Onun yanında bir de eş başkanı varmış o da malum. Bıraktı o eş başkana çekti geldi Ankara'ya. Bu seçmene saygısızlık değil mi? Bu seçmen seni Ağrı'da niye seçti? Şimdi de gelmiş Muş'tan aday olmuş. Muş'tan sen niye aday oldun? Kardeşlerim, karşınıza aldatmaca bir aday çıkartılıyor.

Gelin pazar günü ona da öyle bir ders verin ki 'bizi aldatacak birilerine verecek oyumuz yok' deyin. Sizin hizmetkarınız olacaklara oyunuzu verin. Onun için biz size hizmetkar olacak adayımızı belirledik. Zaten Muş'ta hizmeti olan Feyat kardeşimizle yine bu dönemde birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz." - "Büyük bir zaferle bu seçimden çıkmamız lazım" Muşlulardan muhalefetin ayak ve kelime oyunlarına asla prim vermemelerini isteyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Büyük bir zaferle inşallah bu seçimden çıkmamız lazım. Tüm dünyaya mesajımızı vereceğiz. Güneyimizde kurulmaya çalışılan terör koridorunun önünü tamamen kesmek için bu seçimden güçlü çıkmak mecburiyetindeyiz. Bize binlerce kilometre öteden 'Boğaz'ın ötesine geçmeyin' diye tehditler savuranlara, hadlerini bildirmek için 31 Mart seçimleri mühim." Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Neonazi terörüne, Müslümanları kalleşçe katleden caniye iki laf etmek yerine saldırının ve saldıranların yanında duranlara cevabı verelim. Bölücü örgütün güdümündeki partinin eş başkanları yıllarca bu topraklara kan kusturan CHP'ye oy topluyor." ifadesini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'yi eleştiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu adam Kürt mü, Kürt değil. Ne idiği belirsiz birisi. Ama benim Kürt kardeşlerim üzerinden oy toplamaya çalışıyor. Ne diyor, 'Kürdistan'da oylar HDP'ye, batıda AK Parti ile MHP'ye oy kaybettireceğiz'. Şimdi Türkiye'ye sesleniyorum; Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Güneydoğu Anadolu'muz var, Doğu Anadolu'muz var, Karadeniz'imiz var, Akdeniz'imiz var, Orta Anadolu'muz var, Ege'miz var, Marmara'mız var ama bizde 'Kürdistan' diye bir bölge yok. Bu ne idiği belirsiz kişi eğer Kürdistan'da yaşamak istiyorsa Irak'ın kuzeyinde var. Defolsun gitsin orada yaşasın. Onunla birlikte gidecek olanlar varsa onlar da gitsin. Bu ülkenin 780 bin kilometrekaresinde biz Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü ve Roman'ı ile hep birlikte yaşıyoruz, bizim bir sıkıntımız yok. Ama bunların sıkıntısı var. İşte pazar günü, beka meselesi diyoruz ya aynı zamanda bunun cevabı olacak." - Notlar Mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Muş'un üzerini raptiye ile işaretleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde ve sonrasında "Bizimkisi bir aşk hikayesi" şarkısına eşlik etti.