AK Parti'nin Sancaktepe mitingi

"CHP, bu köprüye de karşı çıktı. Onların geçmişinde bunlar birinci köprüye de ikinci köprüye de üçüncü köprüye de karşı çıktılar. Bunlar Marmaray'a da Avrasya Tüneli'ne de karşı çıktılar. Belediye başkanıyım İstanbul'da, üniversiteli öğrencilere burs veriyorum, bunu Anayasa Mahkemesine götürdüler. Hani 'Biz, sosyal yardım...' filan diyorlar ya yalan. O zamanki Anayasa Mahkemesi maalesef onların isteği doğrultusunda karar verdi. Ben başbakan olana kadar maalesef belediyeler artık burs veremedi. Başbakan olunca ne yaptım? Bu sefer ben de tuttum burs işini direkt olarak Başbakanlığa bağladım. 'Burs ve krediyi başbakanlıktan alabilirsiniz.' dedim bütün gençlere. Şimdi bunu daha da değiştirdik, 'Kredi Yurtlar Kurumundan burs ve krediyi üniversite gençliği alabilir.' dedik. Gençlere sesleniyorum: Tüm üniversiteli gençlik, eliniz boş dönmezsiniz. Her müracaat eden ama burs ama kredi... Tabii bizim gençler biraz da kredi istemiyor, daha sonra ödeyecek ya onun için kredi istemiyor. Ödesen bile faizi yok mübarek ve iş bulana kadar da ödemiyorsun, iş bulduktan sonra ödüyorsun. Taksiti çok düşük, faiz yok. Ama kredi ama burs, al ya."

Sancaktepe'de yaşayanlardan bu konuda kendilerine yardımcı olmalarını isteyen Erdoğan, "Kiranızı, her şeyini veriyoruz, vereceğiz. Şu ana kadar hak sahiplerine 1 milyar 440 milyon liralık kira yardımı yaptık. Yeter ki bu evler boşalsın biz de o evleri yıkalım ve gönüllülük esasına dayalı olarak yeni konutları yapıp, o sağlam konutlara halkımızı taşıyalım." diye konuştu.

İsmail Erdem'in AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Biliyorsunuz Ataşehir bir soygun yeri olmuş. Her türlü alavere, dalavere, yalan, her şey var. Niye? Çünkü Bay Kemal'de de yalan var. Bana ve aileme iftira attı. Yargıya götürdüm. Şu anda diğer kazandıklarım hariç, onun meşhur 'Man Adası' diye tutturduğu bir yalanı vardı ya oradan mahkemelerden 2,5 milyon kazandım. Henüz parayı almadım ama mahkeme kararını verdi. Şimdi yargıya gitti Bay Kemal. Bunun için bir sandık kurdular. CHP'li milletvekilleri her ay maaşlarından beşer bin lira veriyorlar Bay Kemal'i kurtarmak için. Ben de dedim ki 'Bu parayı tahsil ettiğim anda, bu 2,5 milyonu Mehmetçik Vakfına vereceğim." diye konuştu.

- "Bu oyunu beraber bozmamız lazım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'nin beka sorunu olmadığını söylediğini aktararak, "Moderatör kendisine 'Suriye'de sıkıntılar var.' diye soruyor. 'Ne sıkıntısı var?' diyor. Yani adam hala YPG'yi, PYD'yi savunuyor. Oradan füzeler attılar, bizim insanlarımız şehit oldu, adam hala bunları kabullenmiyor. Niye? Bu adam şu anda terör örgütleriyle beraber değil mi? Beraber." dedi.