AK Parti'nin Sancaktepe mitingi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? 780 bin kilometrekare ile Türkiye var. Bu adam o partide eş başkan. Sen Kürdistan'ı çok seviyorsan Kürdistan Kuzey Irak'ta, haydi defol oraya git." dedi.

Erdoğan, partisinin Sancaktepe mitinginde, kentsel dönüşüm çalışmalarında İstanbul genelinde 23 ilçede 65 bin 399 adet riskli yapı tespit edildiğini, bu yapılarda bulunan 245 bin 153 adet konut ve iş yerinin yıkımının yapıldığını anlattı.

Sancaktepe'de yaşayanlardan bu konuda kendilerine yardımcı olmalarını isteyen Erdoğan, "Kiranızı, her şeyini veriyoruz, vereceğiz. Şu ana kadar hak sahiplerine 1 milyar 440 milyon liralık kira yardımı yaptık. Yeter ki bu evler boşalsın biz de o evleri yıkalım ve gönüllülük esasına dayalı olarak yeni konutları yapıp, o sağlam konutlara halkımızı taşıyalım." diye konuştu.

Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ilçeye yakın yerlerden geçtiğine değinerek, şöyle devam etti:

"CHP, bu köprüye de karşı çıktı. Onların geçmişinde bunlar birinci köprüye de ikinci köprüye de üçüncü köprüye de karşı çıktılar. Bunlar Marmaray'a da Avrasya Tüneli'ne de karşı çıktılar. Belediye başkanıyım İstanbul'da, üniversiteli öğrencilere burs veriyorum, bunu Anayasa Mahkemesine götürdüler. Hani 'Biz, sosyal yardım...' filan diyorlar ya yalan. O zamanki Anayasa Mahkemesi maalesef onların isteği doğrultusunda karar verdi. Ben başbakan olana kadar maalesef belediyeler artık burs veremedi. Başbakan olunca ne yaptım? Bu sefer ben de tuttum burs işini direkt olarak Başbakanlığa bağladım. 'Burs ve krediyi başbakanlıktan alabilirsiniz.' dedim bütün gençlere. Şimdi bunu daha da değiştirdik, 'Kredi Yurtlar Kurumundan burs ve krediyi üniversite gençliği alabilir.' dedik. Gençlere sesleniyorum: Tüm üniversiteli gençlik, eliniz boş dönmezsiniz. Her müracaat eden ama burs ama kredi... Tabii bizim gençler biraz da kredi istemiyor, daha sonra ödeyecek ya onun için kredi istemiyor. Ödesen bile faizi yok mübarek ve iş bulana kadar da ödemiyorsun, iş bulduktan sonra ödüyorsun. Taksiti çok düşük, faiz yok. Ama kredi ama burs, al ya."