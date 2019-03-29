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AK Parti'nin Sarıyer mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 22:04 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "Kur oyunları ve terör örgütleri üzerinden Türkiye'nin bağımsızlığına kastedenler, 31 Mart sonrasında ya daha fazla pervasızlaşacaklar ya da milli iradenin karşısında mum gibi olacaklar, Cumhur İttifakı karşısında mum gibi olacaklar" - "Türkiye'nin güçlenmesini hazmedemeyenler, 31 Mart sonrasında ya daha da azgınlaşacaklar ya da kendilerine çekidüzen verecekler" - "31 Mart akşamında ya Kandil'deki terör ağalarını sevindireceğiz ya da Türkiye'ye umut bağlayan mazlum ve mağdurları sevindireceğiz"

AK Parti'nin Sarıyer mitingi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kur oyunları ve terör örgütleri üzerinden Türkiye'nin bağımsızlığına kastedenler, 31 Mart sonrasında ya daha fazla pervasızlaşacaklar ya da milli iradenin karşısında mum gibi olacaklar, Cumhur İttifakı karşısında mum gibi olacaklar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Sarıyer mitingde halka hitap etti.

Seçim sonrası büyükşehir ve 39 belediye başkanı ile Sarıyerlilerin evine misafir olacaklarını aktaran Erdoğan, "Bazıları anket yapıyor, hiç kafanızı takmayın, gerçek anket Pazar günü belli olacak. Milletin takdiri neyse odur. Milletin iradesinin üstünde bir irade tanımıyorum, sırtımızı size ve Allah'a dayadık. 3-5 oy için bölücülerle kirli, kanlı pazarlıklar yapma zilletine düşmedik. İstiklal Marşı okumaktan imtina edenleri, bırakın belediye başkan adayı göstermek, kapımıza yanaştırmadık. Buradan Adalar'a sesleniyorum, siz İstiklal Marşımızı dahi okumayan bu adamları mı belediye başkanı seçeceksiniz? Sizlere orada avukat bir hanımefendi kardeşimi aday olarak sunduk. Adalar'a dört dörtlük layık. Bunları görerek, Adalar halkı tavrını koyar ve Özlem kardeşimi belediye başkanı seçer." diye konuştu.

Erdoğan, Batılılara şirin görünmek, birkaç kendini bilmezden "aferin" almak için yurt dışı seyahatlerini Türkiye'yi şikayet etme furyasına dönüştürmediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bay Kemal, Almanya'da terör örgütünün paçavrasını federal parlamentoda gösteren bir terör örgütü destekçisiyle yan yana resim veriyor. Kimin ne dediğine değil, daima milletimizin bize ne söylediğine, bize nasıl bir istikamet çizdiğine baktık. Türkiye'nin son 17 yılı rekor ve başarılar dönemidir. Türkiye'nin son 17 yılı Marmaray, Avrasya Tüneli gibi bir birbirinden önemli gurur abidelerini ülkemize kazandırdığımız bir dönemdir. Cumhuriyet tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini hayata geçirmek, bizlere, hükümetlerimize nasip oldu. Muhalefet önemsizleştirmek istese de bu seçimler, şehirlerimizin geleceği yanında, milletimizin istiklali ve ülkemizin istikbali için son derece kritiktir. Kur oyunları oynuyorlar, faiz ,enflasyon... Biz yerel seçim yapıyoruz, belediye seçimi yapıyoruz. Bu yerel seçimin ekonomi ile bir alakası var mı? Ekonomiyi belirleyecek olan biziz. Şu anda bu devletin başında kim var? Bu kardeşiniz var, benimle beraber kabinem var. Belediye başkanları kendi bütçelerini idare etsinler yeter."

CHP'nin Sarıyer Belediye Başkanı ve ekibinin son 5 yılda yaptıklarına dikkati çeken Erdoğan, "Sarıyer'e ne verdi? Ben de bu Sarıyer'de oturuyorum. Dolayısıyla ne var ne yok görüyoruz. Sizlere hizmetkar olacak bir aday belirledik." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Kur oyunları ve terör örgütleri üzerinden Türkiye'nin bağımsızlığına kastedenler, 31 Mart sonrasında ya daha fazla pervasızlaşacaklar ya da milli iradenin karşısında mum gibi olacaklar, Cumhur İttifakı karşısında mum gibi olacaklar. Türkiye'nin güçlenmesini hazmedemeyenler, 31 Mart sonrasında ya daha azgınlaşacaklar ya da kendilerine çekidüzen verecekler. Son 4 yıldır kıpırdayamaz hale getirdiğimiz bölücüler, ya zafer sarhoşluğuna kapılacak ya da bir daha asla unutamayacakları bir yenilgi yaşayacaklar. 31 Mart akşamında ya Kandil'deki terör ağalarını sevindireceğiz ya da Türkiye'ye umut bağlayan mazlum ve mağdurları sevindireceğiz. 31 Mart akşamında ya Pensilvanya'daki şarlatanı umutlandıracağız ya da 15 Temmuz kahramanlarının umutlarını şad edeceğiz. Kandil'in emrindeki partinin eş genel başkanı CHP'nin İstanbul ve Ankara büyükşehir adaylarına şimdiden resti çekti."

(Sürecek)

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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