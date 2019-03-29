AK Parti'nin Sultanbeyli mitingi

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "31 Mart'ta mutlaka oyunuzu kullanın. Kullanmadığınız her oy zalimlerin cebine konulmuş kredi, mazlumların gözyaşıdır. Bunu unutmayın." dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli Kent Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde halka hitap etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da mitingdeki konuşmasında, Sultanbeyli'nde güzel bir atmosfer olduğunu ve vatandaşların meydanları doldurduğunu söyledi. Hükümetin ulaşımla ve altyapıyla ilgili hizmetlerini anlatan ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir hafta önce İzmit'in girişine kadar açıldığına dikkati çeken Turhan, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la hizmet kervanı yürüyor. İstanbul ayağa kalkıyor. Reisin peşinde Sultanbeyli'de beraber mi? Birileri de bunu kıskanıyor. Hem yerli rakipleri hem de dünya lideri olduğu için başka liderler de Cumhurbaşkanımızı kıskanıyor. Hep birlikte olmuşlar. Yerli ve siyasi iş birlikçileri bir araya gelmiş, bu seçimde terör örgütleri ve FETÖ'yle, Apo'yla, dünyanın diğer zalimleriyle hepsi bir araya gelmiş, 'Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl iktidardan indiririz?' bunun derdine düşmüşler. Bilmiyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında halk var."

Bakan Turhan, bu ülkede hizmet siyasetinin oturduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu Türk siyaset kültürüne ve tarihine altın harflerle yazdırdığını söyledi. Bakan Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki süreçte 31 Mart yerel seçimleri var. Yerel seçimlerde size hizmetkar olacak kişileri seçeceksiniz. Sultanbeyli'de Hüseyin Keskin kardeşimize, İstanbul Büyükşehir'de Binali Yıldırım'a destek verip seçecek misiniz? Binali Yıldırım, çok önemli bir siyasetçi, proje adamı. İnşallah Binali Yıldırım İstanbul'u başka bir İstanbul yapacak. Bu seçimlerin başka bir özelliği de var. Bu seçimler sadece Türkiye'deki vatandaşları değil, dünyanın mazlumlarını ilgilendiriyor. Mazlumların hamisi, liderinin başını zalimlere karşı dik tutacak mısınız. Allah sizden razı olsun. 31 Mart'ta mutlaka oyunuzu kullanın. Kullanmadığınız her oy zalimlerin cebine konulmuş kredi, mazlumların gözyaşıdır. Bunu unutmayın." Sultanbeyli Belediye Başkanı ve AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Keskin de şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan'a hoş geldi̇ni̇z di̇yor, 31 Mart mahalli̇ i̇dareler seçi̇mleri̇ni̇n ülkemi̇z ve mi̇lleti̇mi̇z i̇çi̇n hayırlara vesi̇le olmasını di̇li̇yorum. Hemşehri̇leri̇m, 2009 yılından bu yana on sene boyunca si̇zlerle bi̇rli̇kte aynı yoldan geçerek, aynı sudan i̇çerek, aynı şarkıları söyleyi̇p, gönül dünyamızda ve dualarımızda elleri̇mi̇zi̇ semaya hep bi̇rli̇kte ortak dualarımız i̇çi̇n açarak bugünlere geldi̇k. 'İstanbul beni̇m aşkım, Sultanbeyli̇ beni̇m sevdam.' di̇yerek çıktığımız bu yolculukta sami̇mi̇yeti̇, gayreti̇ ve tevazuyu elden bırakmadan her şeyden önce gönüllere dokunabi̇lmek i̇çi̇n mücadele edi̇yoruz. Rotamız Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında çıkmış olduğu o kutlu yolculuk oldu. Şi̇mdi̇ye kadar kıyas dahi̇ edi̇lemeyecek, kaderi̇ne terk edi̇len, sürekli̇ öteki̇leşti̇ri̇len Sultanbeyli̇ gerçekleşti̇ri̇len yatırımlar ve projelerle İstanbul'a yakışır, Türki̇ye'ni̇n di̇ğer yerleşi̇m bölgeleri̇yle yarışan bi̇r i̇lçe hali̇ne geldi̇." Keskin, Mecli̇sten çıkan i̇ki̇ özel kanunla Sultanbeyli̇'ni̇n tapu sorununun tari̇he karıştığını dile getirdi.