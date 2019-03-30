HABER

AK Parti'nin Sultangazi mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 14:29 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "Bunlara terör koridorunda, Suriye'nin kuzeyinde dersi verdik mi, Afrin'de verdik mi? Verdik. Şimdide de Fırat'ın doğusunda eğer çekidüzen vermezlerse gereken dersi vereceğiz. Bütün hazırlıklar tamam. Durmak yok yola devam" - "İstanbul'da 3 milyon Kürt kardeşim oylarını nereye vereceklermiş? Soyadı İmamoğlu olan birisine... Sen (Sezai Temelli) ne zamandan beri benim Kürt kardeşlerimin iradesine ipotek koydun" - "Karşımızda öyle bir ittifak oluşmuş durumda ki bunların amacının belediyeleri yönetmek olmadığı gayet açık. Zaten kendileri de niyetlerini tüm çıplaklığıyla ifade etmekten çekinmiyorlar"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunlara terör koridorunda, Suriye'nin kuzeyinde dersi verdik mi, Afrin'de verdik mi? Verdik. Şimdi de Fırat'ın doğusunda eğer çekidüzen vermezlerse gereken dersi vereceğiz. Bütün hazırlıklar tamam. Durmak yok yola devam." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen Sultangazi Mitingi'nde halka hitap etti.

Yerel seçimlerde, büyükşehir ile ilçe belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin, muhtarların seçilmesinin yanında, ülkenin ve milletin geleceği konusunda da bir tercihte bulunulacağını dile getiren Erdoğan, "Çünkü karşımızda öyle bir ittifak oluşmuş durumda ki bunların amacının belediyeleri yönetmek olmadığı gayet açık. Zaten kendileri de niyetlerini tüm çıplaklığıyla ifade etmekten çekinmiyorlar. İspat mı? Şöyle ekrana bakalım." diyerek, HDP'li milletvekillerin konuşmalarını vatandaşlara izletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bak Kandil'den yönetiyorlar. Şimdi soruyorum, Sultangazi'den Türkiye'ye sesleniyorum, Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı?" diye sordu.

Türkiye'de Kürdistan diye bir bölgenin olmadığını vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bay Sezai sen Kürdistan'da mı yaşamak istiyorsun? Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Terör sevicilerini de al yanına beraber oraya gidin ama bu toprakları biz size böldürtmeyiz. Türkiye'yi bölemeyeceksiniz, buna gücünüz yetmez. Nasıl Gabar'dakileri, Cudi'dekileri, Tendürek'tekileri gömdüysek sizleri de gömeriz. Buna müsaade etmeyiz. Ne diyor, şu andaki terör örgütünün başının heykelini dikeceklermiş. Ne diyor, 'Biz sırtımızı YPG'ye, PYD'ye, YPJ'ye dayadık' diyor. Biz de sırtımızı milletimize ve Rabbimize dayadık, farkımız bu.

Bu dörtlü mekanizma, ne var bunda CHP, ne var bunda sırtını PKK'ya, Kandil'e dayayan HDP, ne var bunda maalesef içi karmakarışık sözde İYİ Parti, ne var bunda işte bir de Saadet. Ve ne diyor konuşmasında, İstanbul'da 3 milyon Kürt kardeşim bunlar oylarını nereye vereceklermiş? Soyadı İmamoğlu olan birisine. Ya sen ne zamandan beri benim Kürt kardeşlerimin iradesine ipotek koydun? Benim Kürt kardeşlerimin oyları ne zamandan beri, bu Sezai'nin kendisi Kürt değil ha, bu ne idüğü belirsiz. Sen ne zamandan beri benim Kürt kardeşlerimin oylarını yönlendiriyorsun? Var mı öyle bir şey? Yok. Şimdi Sultangazi yarın bu sandıkları öyle bir patlatsın ki benim Sultangazi'deki Kürt kardeşlerim de buna iyi bir ders versin."

- "Güneydoğu'ya hizmeti biz götürdük"

Güneydoğu'ya kendilerinin götürdüğü hizmetten başkasının götürülmediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ya bunlar çukur kazdılar, hendekleri kazdılar. Kendilerine giden parayı Kandil'e gönderdiler. Bunlar benim Kürt kardeşlerimin istismarını yaptılar. Ne diyor, '1 Temmuz'a kadar terörle mücadele kanunu kaldırmazsınız savaş kapıdadır'. Neredesin, niye gelmediniz? Hadi gelin. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Topunuz gelin, topunuz. İşte bunlara terör koridorunda, Suriye'nin kuzeyinde dersi verdik mi, Afrin'de verdik mi? Verdik. Şimdi de Fırat'ın doğusunda eğer çekidüzen vermezlerse gereken dersi vereceğiz. Bütün hazırlıklar tamam. Durmak yok yola devam. Bunların derdi başka. Belediyeler eliyle milletimize hizmet etmek değil, bizi yıkaraka ülkemizin yönetimini ele geçirmek. FETÖ'nün derdi buydu. Onun için darbe girişiminde bulundu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal ne yaptı o akşam? Tankların arasından FETÖ'cülerin koruması altında Bakırköy Belediye'sine gitti." diyerek, 15 Temmuz gecesinde havalimanında yaşadıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yarın Bay Kemal'e de bir ders vermemiz lazım. 9 seçim yaptı, 9'unu da kaybetti Bay Kemal. Ama koltuğu bırakıyor mu? Bırakmıyor. Biz ise 17 yıl girdiğimiz seçimlerin hepsini kazandık. Siz, bizi her zaman bir numara yaptınız. Şimdi yarın bir yenisine daha giriyoruz. Ben inanıyorum. Siz bizi yine bir numara yapacaksınız. Biz sizi seviyoruz. Biz dertliyiz, dertli." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

PARTNERYaptığına inanamayacaksınız!Yaptığına inanamayacaksınız!
Misinaya takılan ördek AFAD tarafından kurtarıldıMisinaya takılan ördek AFAD tarafından kurtarıldı
Artvin’de yağışların az olması ile baraj suları çekildi asırlık köy ortaya çıktıArtvin’de yağışların az olması ile baraj suları çekildi asırlık köy ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti'nin Sultangazi mitingi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erd

En Çok Okunan Haberler

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması: Teröristlerin peşindeyiz

Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması: Teröristlerin peşindeyiz

Mine Koraş hakkında karar verildi!

Mine Koraş hakkında karar verildi!

Hakkari-Şırnak karayoluna çığ düştü! Mahsur kalanlar var

Karayoluna çığ düştü! Mahsur kalanlar var

Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf'a: İyi ki varsın!

Erdoğan'dan sürpriz görüşme: İyi ki varsın!

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.