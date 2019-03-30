AK Parti'nin Sultangazi mitingi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunlara terör koridorunda, Suriye'nin kuzeyinde dersi verdik mi, Afrin'de verdik mi? Verdik. Şimdi de Fırat'ın doğusunda eğer çekidüzen vermezlerse gereken dersi vereceğiz. Bütün hazırlıklar tamam. Durmak yok yola devam." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen Sultangazi Mitingi'nde halka hitap etti. Yerel seçimlerde, büyükşehir ile ilçe belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin, muhtarların seçilmesinin yanında, ülkenin ve milletin geleceği konusunda da bir tercihte bulunulacağını dile getiren Erdoğan, "Çünkü karşımızda öyle bir ittifak oluşmuş durumda ki bunların amacının belediyeleri yönetmek olmadığı gayet açık. Zaten kendileri de niyetlerini tüm çıplaklığıyla ifade etmekten çekinmiyorlar. İspat mı? Şöyle ekrana bakalım." diyerek, HDP'li milletvekillerin konuşmalarını vatandaşlara izletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bak Kandil'den yönetiyorlar. Şimdi soruyorum, Sultangazi'den Türkiye'ye sesleniyorum, Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı?" diye sordu.

Türkiye'de Kürdistan diye bir bölgenin olmadığını vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bay Sezai sen Kürdistan'da mı yaşamak istiyorsun? Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Terör sevicilerini de al yanına beraber oraya gidin ama bu toprakları biz size böldürtmeyiz. Türkiye'yi bölemeyeceksiniz, buna gücünüz yetmez. Nasıl Gabar'dakileri, Cudi'dekileri, Tendürek'tekileri gömdüysek sizleri de gömeriz. Buna müsaade etmeyiz. Ne diyor, şu andaki terör örgütünün başının heykelini dikeceklermiş. Ne diyor, 'Biz sırtımızı YPG'ye, PYD'ye, YPJ'ye dayadık' diyor. Biz de sırtımızı milletimize ve Rabbimize dayadık, farkımız bu. Bu dörtlü mekanizma, ne var bunda CHP, ne var bunda sırtını PKK'ya, Kandil'e dayayan HDP, ne var bunda maalesef içi karmakarışık sözde İYİ Parti, ne var bunda işte bir de Saadet. Ve ne diyor konuşmasında, İstanbul'da 3 milyon Kürt kardeşim bunlar oylarını nereye vereceklermiş? Soyadı İmamoğlu olan birisine. Ya sen ne zamandan beri benim Kürt kardeşlerimin iradesine ipotek koydun? Benim Kürt kardeşlerimin oyları ne zamandan beri, bu Sezai'nin kendisi Kürt değil ha, bu ne idüğü belirsiz. Sen ne zamandan beri benim Kürt kardeşlerimin oylarını yönlendiriyorsun? Var mı öyle bir şey? Yok. Şimdi Sultangazi yarın bu sandıkları öyle bir patlatsın ki benim Sultangazi'deki Kürt kardeşlerim de buna iyi bir ders versin."

- "Güneydoğu'ya hizmeti biz götürdük" Güneydoğu'ya kendilerinin götürdüğü hizmetten başkasının götürülmediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Ya bunlar çukur kazdılar, hendekleri kazdılar. Kendilerine giden parayı Kandil'e gönderdiler. Bunlar benim Kürt kardeşlerimin istismarını yaptılar. Ne diyor, '1 Temmuz'a kadar terörle mücadele kanunu kaldırmazsınız savaş kapıdadır'. Neredesin, niye gelmediniz? Hadi gelin. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Topunuz gelin, topunuz. İşte bunlara terör koridorunda, Suriye'nin kuzeyinde dersi verdik mi, Afrin'de verdik mi? Verdik. Şimdi de Fırat'ın doğusunda eğer çekidüzen vermezlerse gereken dersi vereceğiz. Bütün hazırlıklar tamam. Durmak yok yola devam. Bunların derdi başka. Belediyeler eliyle milletimize hizmet etmek değil, bizi yıkaraka ülkemizin yönetimini ele geçirmek. FETÖ'nün derdi buydu. Onun için darbe girişiminde bulundu." Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal ne yaptı o akşam? Tankların arasından FETÖ'cülerin koruması altında Bakırköy Belediye'sine gitti." diyerek, 15 Temmuz gecesinde havalimanında yaşadıklarını anlattı.