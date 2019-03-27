AK Parti'nin Uşak mitingi

Meydanı işaret ederek, "Bu ne güzellik böyle, bu ne ihtişam." diyen ve Uşak'ın tüm ilçelerini de tek tek sayarak selamlayan Erdoğan, "Uşak aşıklar demektir. Bizler de sizlere aşığız, bizler de sizlere sevdalıyız. Aşıklar, sevdiği için her şeyin en güzelini isterler. Biz de sizler için, Uşak için, ülkemiz ve milletimiz için hep en güzelini istiyoruz. Sizleri en güzele, en iyiye layık gördüğümüz için de 17 yıldır dur durak bilmeden çalışıyoruz." dedi.

Konuşmasına, "Kalbim hasretle dolu sana geldim Uşak" ifadeleriyle başlayan Erdoğan, "İstiklaline göz dikenlere bu toprakları dar eden Uşak. Hep demokrasinin, özgürlüklerin, milli iradenin yanında yer alan Uşak. Sizleri muhabbetle selamlıyorum Uşak." diye konuştu.

UŞAK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde döviz kuru üzerinden yine birtakım oyunlar oynuyorlar. Türkiye enflasyonu dizginlemeye, yatırımları hızlandırmaya, istihdamı artırmaya başladıkça, ihracatını, döviz rezervlerini yükselttikçe, güven endeksleri yeniden güçlendikçe daha daha da azgınlaşıyorlar." dedi.

"Kara tren kay da gel, düdüğünü çal da gel. Gönderdiğin emaneti, zay etmeden al da gel" ifadelerini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimizin emanetini yere düşürmeden geleceğe taşımak için her türlü mücadeleyi veriyoruz. Tabii bu kolay bir süreç olmadı. Bu mücadelede yeri geldi karşımıza vesayet güçleriyle çıktılar, yeri geldi sokakları karıştırmak istediler. Yeri geldi emniyet ve yargı teşkilatlarımız içindeki hainlerle ülke yönetimine el koymaya kalktılar. Yeri geldiler içimizden vurmaya kalktılar. Her seçimi milletimizin iradesine karşı bir hesaplaşma vesilesi haline getirmeye çalıştılar. Yeri geldi içimizden fetocularla bizi vurmaya kalktılar. Yeri geldi çukur eylemleriyle, canlı bomba saldırılarıyla ülkemizi terör örgütlerinin pençesinde boğmaya kalktılar."

Tüm bunların başarısız olması sonrasında doğrudan doğruya tankla, uçakla, helikopterle, silahla milletin canına kast ettiklerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yine başaramayınca sınırlarımız boyunca terör koridoru oluşturarak ülkemizi tecrit etmeye çalıştılar. Biz doğrudan sahaya girip bu oyunu da bozunca ekonomimize saldırarak milletimizin işine, aşına, ekmeğine göz diktiler. Son günlerde döviz kuru üzerinden yine birtakım oyunlar oynuyorlar. Türkiye enflasyonu dizginlemeye, yatırımları hızlandırmaya, istihdamı artırmaya başladıkça, ihracatını, döviz rezervlerini yükselttikçe, güven endeksleri yeniden güçlendikçe daha daha da azgınlaşıyorlar. Ülkemizi bu tür oyunlarla oyalayıp asıl hedeflerinden vazgeçireceklerini sanıyorlar. Halbuki biz bugün 2023 hedeflerimize çok daha büyük bir inanç ve azimle bağlıyız. Biz bugün Suriye'deki terör koridorunu ortadan kaldırmaya çok daha kesin kararlı bir şekilde azmettik. Biz bugün ülkemizin ve milletimizin üzerinde oynanan oyunları bozmaya hiç olmadığı kadar çok güçlü bir şekilde kararlıyız."