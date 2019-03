AK Parti'nin Üsküdar mitingi

Erdoğan, millet bahçeleri projeleriyle İstanbul'un güzelliğine güzellik katıldığını, Başakşehir, Hoşdere, Baruthane, Çırpıcı millet bahçeleri ile Kayaşehir Millet Bahçesi'nin birinci etabının bittiğini, Üsküdar'da Nakkaştepe Millet Bahçesi'nin hizmete sunulduğunu, Nevmekan Bağlarbaşı ve Nevmekan Sahil'in türünün tek örneği olarak dikkati çektiğini ve burada aynı zamanda millet kıraathanesi olduğunu anlattı.

Üsküdar Bilim Merkezi Planetaryumu ve Gözlem Kulesinin, İstanbul'un en büyüğü olarak çocuklara gençlere hizmet vermeye başladığını dile getiren Erdoğan, Üsküdar'a 22 yeni park yapıldığı, 6 tarihi eserin restore edildiğini, 26 tarihi çeşmenin bakım, onarımının tamamlandığını kaydetti.

- "Hiçbir vatandaşımız unutulduğunu düşünmesin"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizlerle samimi bir muhasebe yapmak istiyorum." diyerek, şöyle konuştu:

"Duyuyorum ki teşkilatımızda vatandaşlarımızı anlamakta hala zorlananlar var. Duyuyorum ki belediyelerimizde vatandaşlarımıza yeterli ihtimamı göstermeyenler var. Duyuyorum ki milletvekillerimiz arasında vatandaşımızın ulaşmakta zorluk çektikleri var. Duyuyorum ki partimizde vatandaşımızın hissiyatını, derdini, sıkıntısını dinlemek istemeyenler var. Buradan, sizlerin huzurunda yürekten gelen bir hissiyatla söylüyorum, vatandaşımızın gönlünü kıran benim de kalbimi kırmış demektir. Vatandaşımızı küstüren benim dünyamı yerle yeksan etmiş demektir. Vatandaşımızı ihmal eden, beni tümden hiçe saymış demektir. Vatandaşımıza 'Of' diyen, yüzünü ekşiten, söz verip tutmayan, görüp selam vermeyen, verilen selamı almayan bizden değildir. Bunu da böylece bilin. İşte bu kadar açık konuşuyorum. Bu söylediklerimin hepsine yürekten inanıyorum ve kendi hayatımda tatbik etmeye de gayret gösteriyorum. Hiçbir vatandaşımız kendini garip hissetmesin. Hiçbir kardeşimiz kendisini sahipsiz görmesin. Hiçbir vatandaşımız unutulduğunu düşünmesin. Hiçbir kardeşimiz önemsenmediği hissine kapılmasın. Bu ülkenin her bir vatandaşının başımız üstünde yeri var. Hele hele bugüne kadar bizim davamıza gönül vermekten bilfiil çalışmaya kadar her düzeyde katkısı olan kardeşlerimize karşı minnet borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Eksik yapanların eksiğini tamamlamak, yanlış yapanların yanlışını düzeltmek boynumuzun borcudur. Biz bu partinin başında olduğumuz sürece AK Parti kapısından tek bir eğri odunun girmemesi için var gücümüzle çalışacağız. Milletimiz ülkeyi yönetme vazifesini bize tevdi ettiği sürece, Dicle Nehri'nin kıyısındaki her kuzunun, yetimlerin her kuruşunun sorumluluğunun hakkını vermek için var gücümüzle çalışacağız. Dünyanın neresinde olursa olsun bir vatandaşımızın, bir kardeşimizin, bir garibin yardıma ihtiyacı olduğunda yanında bulunmak için var gücümüzle çalışacağız."