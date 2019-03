AK Parti'nin Yenimahalle mitingi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar Bay Kemal'in ağzından bütün bu olan rezaletlere, malum yapılar var ya tek bir cümle işittiniz mi? Hanımefendinin bununla ilgili tek bir sözünü duydunuz mu? Saadet'in buna dair tek bir eleştirisine rastladınız mı? Ama her gün bize iftira atıyorlar. Her seçim mitinginde bize saldırıyorlar. En ufak meselelerde bile söyleyecek sözleri var. Fakat Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine, beraberliğine, bekasına dair bir cümleleri yok." diye konuştu.

- "Karşımızda her zaman CHP'yi bulduk"

"Geçmişte vatanperver, milliyetperver bütün devlet adamları, taş üstüne taş koymaya çalıştıkça karşılarına daima CHP çıkmıştır. Merhum Menderes'ten rahmetli Özal, Erbakan ve Türkeş'e kadar bütün liderler CHP'nin saldırılarına maruz kalmıştır. Biz de 2002'den beri attığımız her adımda, hayata geçirdiğimiz her reformda karşımızda her zaman CHP'yi bulduk. Bunlarda yalan gani. Hele bay Kemal, akşam yalan sabah iftira. Bana taktı bir şey, ne dedi? Man Adaları. Ailece dava açtık."

Erdoğan, davanın Yargıtayda onanması durumunda kazandığı tazminatı, Mehmetçik Vakfı'na vereceğini belirterek, "Mehmet bey, döner dağıttı. Ben diyorum ki biraz kalıcı olsun. Çünkü niye, bu teröristleri inşallah oralardaki paralarla, ürettiğimiz silahlarla bunların kökünü kazıyoruz." dedi.

- "Artık Türkiye, eski Türkiye değil"

Göreve geldiklerinde milli savunmanın yüzde 20'sinin yerli olduğunu hatırlatan Erdoğan, şimdi bu oranın yüzde 65'e ulaştığını anlattı. İnsansız hava araçlarını, silahlı insansız hava araçlarının üretildiğini belirten Erdoğan, "Şimdi daha gelişmişini de üreteceğiz. Tankımızı üretiyoruz. İnşallah silahlarımızı yapıyoruz. Çıkmış ne diyor; 'keleşleri bize doğrultursanız, daha sonra şunu yaparız'. Geç kalma, yapabiliyorsanız ne yapacaksanız yapın ama şunu bilin ki artık Türkiye, eski Türkiye değil. Bu ülkede teröristi sıfırlayana kadar bu mücadele devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.