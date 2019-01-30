AK Parti’nin Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy yerel basınla buluştu

AK Parti’nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy yerel basının temsilcileriyle buluştu.
31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarına hızlı bir başlangıç yapan AK Parti’nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Zeytinburnu’nda faaliyet gösteren gazetelerin imtiyaz sahipleri ve muhabirlerinin katıldığı toplantı Belgradkapı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Gazetecilerin ilçeyle ilgili sorularını yanıtlayan Arısoy, Zeytinburnu için gerçekleştireceği çalışmalardan söz etti.
Arısoy, ilçenin ihtiyaçlarını Zeytinburnu halkıyla birlikte yöneterek gidereceklerini, ilçeyi İstanbul’un en yeşil, en huzurlu bölgesi yapmak için çalışacaklarını söyledi.
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