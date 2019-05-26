HABER

Akademisyen Ceren Damar'ın adı gençlik merkezinde yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 22:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Ocak 2019'da öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar'ın doğum günü dolayısıyla babası Mustafa Damar'ı telefonla arayarak, tekrar başsağlığı diledi - Erdoğan: - "Batıkent Gençlik Merkezi'ne inşallah Ceren'in adını veriyoruz. Orası artık Ceren Damar Gençlik Merkezi olarak anılacak"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Ocak 2019'da öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar'ın doğum günü dolayısıyla babası Mustafa Damar'ı telefonla arayarak, Batıkent'teki Gençlik Merkezi'ne Ceren Damar'ın adının verileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2 Ocak 2019'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen genç akademisyen Ceren Damar'ın doğum günü vesilesiyle babası Mustafa Damar ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin videoyu paylaştı.

Baba Damar'a tekrar başsağlığı dileyen Erdoğan, "Batıkent'te gençlik merkezimiz yapıldı. Batıkent Gençlik Merkezi'ne inşallah Ceren'in adını veriyoruz. Orası artık Ceren Damar Gençlik Merkezi olarak anılacak. Böylece onu yaşatmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Diyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyorDiyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyor
Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar varKahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ceren Damar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fahrettin Altun MUSTAFA DAMAR

En Çok Okunan Haberler

Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü

Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü

Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız

Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Binali Yıldırım 'İstanbul hoşgörü demek' diyerek İmamoğlu mesajı paylaştı

Binali Yıldırım 'İstanbul hoşgörü demek' diyerek İmamoğlu mesajı paylaştı

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu otobüsü traktörle çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Karadeniz'de PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

Karadeniz'de PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

İzmir'de kanlı infaz! Dayısına kurşun yağdırdı

Kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.